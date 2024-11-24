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    «Хьюстон» легко расправится с «Портлендом» в Техасе?

    «Хьюстон» — «Портленд». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Портленд»
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    «Хьюстон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в «Тойота Центре» 24 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: Пока что выступления «Хьюстона» откровенно радуют поклонников этого клуба, польку они своих любимцев на третьей позиции западной конференции не видели длительное время.

    Последние матчи: В последнем поединке «Хьюстон» легко разобрался с проблемной «Индианой», поскольку у клуба из Индианаполиса серьезные проблемы с составом.

    Травмированные игроки: Для поклонников «Хьюстона» радостные вести, поскольку у клуба нет ни одного травмированного и дисквалифицированного баскетболиста.

    Общий тонус клуба: При оценке предматчевых сил «Хьюстона» и «Портленда» расклад сил в пользу техасской команды с большим преимуществом.

    «Портленд»

    Турнирное положение: В последних поединках «Портленд» подавал признаки жизни, поэтому по делу поднялся на 13 место в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Однако в последнем поединке «Портленд» опустили с небес на землю, и это сделала «Оклахома».

    Травмированные игроки: В настоящий момент времени у «Портленда» серьезные проблемы с травмированными игроками. Официально не может помочь своему клубу только Тибул, однако вероятность отсутствия Эйтона, Гранта и Хендерсона в предстоящем поединке весьма высока.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Хьюстона» гости смогут выиграть только в том случае, если у «Рокетс» совсем не пойдет игра.

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» за семь последних матчей проиграл всего лишь раз

    • В четырех последних поединках «Портленд» смог победить всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Хьюстона» дают коэффициент 1.14, а на победу «Портленда» — 6.22.

    Прогноз: «Хьюстон» выиграет матч за явным преимуществом

    Альтернативный прогноз: В этой встрече обе команды будут играть в нападении на износ

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.19.

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    «Хьюстон» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» легко расправится с «Портлендом» в Техасе?
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