В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в «Тойота Центре» 24 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирное положение: Пока что выступления «Хьюстона» откровенно радуют поклонников этого клуба, польку они своих любимцев на третьей позиции западной конференции не видели длительное время.

Последние матчи: В последнем поединке «Хьюстон» легко разобрался с проблемной «Индианой», поскольку у клуба из Индианаполиса серьезные проблемы с составом.

Травмированные игроки: Для поклонников «Хьюстона» радостные вести, поскольку у клуба нет ни одного травмированного и дисквалифицированного баскетболиста.

Общий тонус клуба: При оценке предматчевых сил «Хьюстона» и «Портленда» расклад сил в пользу техасской команды с большим преимуществом.

«Портленд»

Турнирное положение: В последних поединках «Портленд» подавал признаки жизни, поэтому по делу поднялся на 13 место в западной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Однако в последнем поединке «Портленд» опустили с небес на землю, и это сделала «Оклахома».

Травмированные игроки: В настоящий момент времени у «Портленда» серьезные проблемы с травмированными игроками. Официально не может помочь своему клубу только Тибул, однако вероятность отсутствия Эйтона, Гранта и Хендерсона в предстоящем поединке весьма высока.

Общий тонус клуба: В матче против «Хьюстона» гости смогут выиграть только в том случае, если у «Рокетс» совсем не пойдет игра.

Статистика для ставок

«Хьюстон» за семь последних матчей проиграл всего лишь раз

В четырех последних поединках «Портленд» смог победить всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Хьюстона» дают коэффициент 1.14, а на победу «Портленда» — 6.22.

Прогноз: «Хьюстон» выиграет матч за явным преимуществом

Альтернативный прогноз: В этой встрече обе команды будут играть в нападении на износ

Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.19.