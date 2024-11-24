«Хьюстон»
Турнирное положение: Пока что выступления «Хьюстона» откровенно радуют поклонников этого клуба, польку они своих любимцев на третьей позиции западной конференции не видели длительное время.
Последние матчи: В последнем поединке «Хьюстон» легко разобрался с проблемной «Индианой», поскольку у клуба из Индианаполиса серьезные проблемы с составом.
Травмированные игроки: Для поклонников «Хьюстона» радостные вести, поскольку у клуба нет ни одного травмированного и дисквалифицированного баскетболиста.
Общий тонус клуба: При оценке предматчевых сил «Хьюстона» и «Портленда» расклад сил в пользу техасской команды с большим преимуществом.
«Портленд»
Турнирное положение: В последних поединках «Портленд» подавал признаки жизни, поэтому по делу поднялся на 13 место в западной конференции.
Последние матчи: Однако в последнем поединке «Портленд» опустили с небес на землю, и это сделала «Оклахома».
Травмированные игроки: В настоящий момент времени у «Портленда» серьезные проблемы с травмированными игроками. Официально не может помочь своему клубу только Тибул, однако вероятность отсутствия Эйтона, Гранта и Хендерсона в предстоящем поединке весьма высока.
Общий тонус клуба: В матче против «Хьюстона» гости смогут выиграть только в том случае, если у «Рокетс» совсем не пойдет игра.
Статистика для ставок
- «Хьюстон» за семь последних матчей проиграл всего лишь раз
- В четырех последних поединках «Портленд» смог победить всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Хьюстона» дают коэффициент 1.14, а на победу «Портленда» — 6.22.
Прогноз: «Хьюстон» выиграет матч за явным преимуществом
- 1.96Милуоки — Шарлотт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.72Орландо — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.97Сан-Антонио — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Альтернативный прогноз: В этой встрече обе команды будут играть в нападении на износ
Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.19.