2-й таймБавария — АугсбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри Кейн«Бавария» — «Аугсбург». Онлайн «Спартак» — «Локомотив»16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге Станислав ЧерчесовНа краю пропасти. Черчесов терпит фиаско у руля сборной Казахстана
  • 22:59
    • «Монако» победил «Брест», Головин забил гол
  • 21:50
    • Московское «Динамо» совершило камбэк и победило минское «Динамо» в КХЛ
  • 20:57
    • «Рубин» разгромил «Акрон»
  • 19:17
    • «Амур» обыграл «Барыс» и прервал свою серию поражений
  • 18:48
    • «Авангард» одолел «Адмирал» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Продлит ли «Лос-Анджелес Клипперс» победную серию?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто». Ставка (к. 2.36) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 23 ноября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Инглевуде на «Intuit Dome» 23 ноября. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 23 Ноября 2024 года

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Клипперс 06:30 Сакраменто

    Сакраменто

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 7 место при 9 победах и 7 поражениях.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» добился очередной победы в регулярном чемпионате. В минувшем туре «парикмахеры» нанесли поражение «Орландо» (104:93). В победном матче отличился защитник Джеймс Харден, набрав 24 очка.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится форвард Кавай Леонард. Из-за травмы подколенного сухожилия из строя выбыл защитник Норман Пауэлл.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» продолжает домашнюю победную серию, которая уже состоит из трёх матчей. Командой также были обыграны «Голден Стэйт» (102:99) и «Юта» (116:105).

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 10 месте. В активе команды — 8 побед, в пассиве — 7 поражений.

    Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Атланты» (108:109).

    Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют Девин Картер, Демар Дерозан и Малик Монк. Баскетболисты травмировали плечо, спину и лодыжку соответственно. Под вопросом участие Домантаса Сабониса, который травмировал спину.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал две победы.

    Статистика для ставок

    • «Сакраменто» в пяти матчах одержал две победы

    • «Лос-Анджелес Клипперс» одержал третью победу подряд

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» уже обыгрывал «Сакраменто» (107:98)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.36.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» поймал победную волну, есть большая вероятность, что «парикмахеры» нанесут новое поражение «Сакраменто».

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.36.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Питтсбург — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хассан — Маккейб
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Чикаго — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хьюстон — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Захаров — Лестьенн
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Анахайм — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Енисей — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Фоньини — Монтес де ла Торре
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Лос-Анджелес Клипперс» победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры