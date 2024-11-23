В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Инглевуде на «Intuit Dome» 23 ноября. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 7 место при 9 победах и 7 поражениях.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» добился очередной победы в регулярном чемпионате. В минувшем туре «парикмахеры» нанесли поражение «Орландо» (104:93). В победном матче отличился защитник Джеймс Харден, набрав 24 очка.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится форвард Кавай Леонард. Из-за травмы подколенного сухожилия из строя выбыл защитник Норман Пауэлл.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» продолжает домашнюю победную серию, которая уже состоит из трёх матчей. Командой также были обыграны «Голден Стэйт» (102:99) и «Юта» (116:105).

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 10 месте. В активе команды — 8 побед, в пассиве — 7 поражений.

Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Атланты» (108:109).

Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют Девин Картер, Демар Дерозан и Малик Монк. Баскетболисты травмировали плечо, спину и лодыжку соответственно. Под вопросом участие Домантаса Сабониса, который травмировал спину.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал две победы.

Статистика для ставок

«Сакраменто» в пяти матчах одержал две победы

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал третью победу подряд

В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» уже обыгрывал «Сакраменто» (107:98)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.36.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» поймал победную волну, есть большая вероятность, что «парикмахеры» нанесут новое поражение «Сакраменто».

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.36.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.01.