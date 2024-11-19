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    «Торонто» зацепится за матч с «Индианой»?

    «Торонто» — «Индиана». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Индиана»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Нахождение «Торонто» на последнем месте Востока более, чем закономерный исход, поскольку у канадской команды нет ни игры, ни ресурсов.

    Последние матчи: Есть предпосылки к тому, что «Торонто» сменит главного тренера ещё до Рождества, поскольку две победы в 14 матчах — это совсем слабый результат.

    Травмированные игроки: Травмы игроков «Торонто» приобретают катастрофический характер. Уже семь баскетболистов вне игры, а с такими потерями побеждать практически невозможно.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Пэйсерс» даже не обсуждается победа в матче, хотя у «Индианы» проблем с составом не меньше, чем у «Торонто».

    «Индиана»

    Турнирное положение: Выступления «Индианы» по сезону вполне можно назвать удовлетворительными, поскольку с травмированными игроками стартовой пятерки мало кто умудрится идти на шестой позиции в конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: К текущему моменту времени у «Индианы» на одно поражение больше, чем побед, а в пяти последних поединках так и вовсе пока что только две виктории.

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками также есть и у «Индианы», но их чуть поменьше. Клубу не могут помочь по разным причинам пять баскетболистов.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Торонто» гости сыграют внимательно в защите, поскольку в нападении канадский клуб выглядит совсем плохо.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» не может победить уже семь матчей кряду

    • В семи последних очных поединках «Торонто» выиграл всего два раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 2.56, а на победу «Индианы» — 1.55.

    Прогноз: «Индиана» разберется с канадским клубом почти с закрытыми глазами

    Альтернативный прогноз: «Торонто» не обладает достаточной атакующей мощью, поэтому поставим на минимальный индивидуальный тотал этого клуба

    Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативная ставка: ИТМ (1) 110 с коэффициентом 2.26.

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    «Торонто» — «Индиана»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» зацепится за матч с «Индианой»?
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