В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 12 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Кливленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирная таблица: После 10 сыгранных матчей «Чикаго» расположился на 9 месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 4 победы и потерпев 6 поражений.

Последние матчи: «Чикаго» на вызде обыграл «Атланту» (125:113). Вклад в победу команды внёс Айо Досунму, набрав 19 очков.

Не сыграют: С травмой запястья из строя выбыл защитник Лонзо Болл. Под вопросом участие Зака Лавин и Джалена Смита.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Баскетболисты прервали проигрышную серию из четырёх матчей.

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 1 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кавалеристы» в проведенных 11 встречах одержали 11 побед.

Последние матчи: «Кливленд» добился очередной победы в регулярном чемпионате. В минувшем туре был обыгран «Бруклин» (105:100). Вклад в победу команды внёс Эван Мобли, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 16 подборов.

Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды из штата Огайо находится защитник Макс Струс.

Состояние команды: Выигрышная серия «Кливленда» составляет 11 матчей.

Статистика для ставок

«Чикаго» прервал четырехматчевую проигрышную серию

«Кливленд» выиграл в 11 матче подряд

В сезоне 2023/2024 «Кливленд» и «Чикаго» сыграли четыре раза (3:1 — в пользу «Кливленда»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Чикаго» — 3.77.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.95 и 1.90 соответственно.

Прогноз: «Кливленд» в этом сезоне выдает мощный поебдный отрезок, предположим, что команда продлит победную серию до 12 матчей.

Ставка: Фора «Кливленда» (-9) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.95.