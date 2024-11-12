Чикаго
Кливленд
«Чикаго»
Турнирная таблица: После 10 сыгранных матчей «Чикаго» расположился на 9 месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 4 победы и потерпев 6 поражений.
Последние матчи: «Чикаго» на вызде обыграл «Атланту» (125:113). Вклад в победу команды внёс Айо Досунму, набрав 19 очков.
Не сыграют: С травмой запястья из строя выбыл защитник Лонзо Болл. Под вопросом участие Зака Лавин и Джалена Смита.
Состояние команды: Баскетболисты прервали проигрышную серию из четырёх матчей.
«Кливленд»
Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 1 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кавалеристы» в проведенных 11 встречах одержали 11 побед.
Последние матчи: «Кливленд» добился очередной победы в регулярном чемпионате. В минувшем туре был обыгран «Бруклин» (105:100). Вклад в победу команды внёс Эван Мобли, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 16 подборов.
Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды из штата Огайо находится защитник Макс Струс.
Состояние команды: Выигрышная серия «Кливленда» составляет 11 матчей.
Статистика для ставок
- «Чикаго» прервал четырехматчевую проигрышную серию
- «Кливленд» выиграл в 11 матче подряд
- В сезоне 2023/2024 «Кливленд» и «Чикаго» сыграли четыре раза (3:1 — в пользу «Кливленда»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Чикаго» — 3.77.
ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.95 и 1.90 соответственно.
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Прогноз: «Кливленд» в этом сезоне выдает мощный поебдный отрезок, предположим, что команда продлит победную серию до 12 матчей.
Ставка: Фора «Кливленда» (-9) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.95.