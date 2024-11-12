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    Продлит ли «Кливленд» победную серию?

    «Чикаго» — «Кливленд». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Кливленд»
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    «Кливленд»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 12 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Кливленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Ноября 2024 года

    Чикаго

  • НБА
    •  Чикаго 04:00 Кливленд

    Кливленд

  • НБА
    •

    «Чикаго»

    Турнирная таблица: После 10 сыгранных матчей «Чикаго» расположился на 9 месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 4 победы и потерпев 6 поражений.

    Последние матчи: «Чикаго» на вызде обыграл «Атланту» (125:113). Вклад в победу команды внёс Айо Досунму, набрав 19 очков.

    Не сыграют: С травмой запястья из строя выбыл защитник Лонзо Болл. Под вопросом участие Зака Лавин и Джалена Смита.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Баскетболисты прервали проигрышную серию из четырёх матчей.

    «Кливленд»

    Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 1 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кавалеристы» в проведенных 11 встречах одержали 11 побед.

    Последние матчи: «Кливленд» добился очередной победы в регулярном чемпионате. В минувшем туре был обыгран «Бруклин» (105:100). Вклад в победу команды внёс Эван Мобли, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 16 подборов.

    Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды из штата Огайо находится защитник Макс Струс.

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    Состояние команды: Выигрышная серия «Кливленда» составляет 11 матчей.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» прервал четырехматчевую проигрышную серию

    • «Кливленд» выиграл в 11 матче подряд

    • В сезоне 2023/2024 «Кливленд» и «Чикаго» сыграли четыре раза (3:1 — в пользу «Кливленда»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Чикаго» — 3.77.

    ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.95 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: «Кливленд» в этом сезоне выдает мощный поебдный отрезок, предположим, что команда продлит победную серию до 12 матчей.

    Ставка: Фора «Кливленда» (-9) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.95.

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    «Чикаго» — «Кливленд»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Кливленд» победную серию?
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