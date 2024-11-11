Оклахома
Голден Стэйт
«Оклахома»
Турнирное положение: Перед началом этого сезона от «Оклахомы» были серьезные ожидания, и все они пока что оправдываются, поскольку клуб из одноименного штата разместился в лидерах Запада.
Последние матчи: Единственный свой матч «Оклахома» недавно проиграла «Денверу», а на своем паркете так и вовсе не чувствовала горечь поражений.
Травмированные игроки: В плане травм сезон для «Оклахомы» начинался лучше не придумаешь, но сейчас уже три игрока не могут выступать за свою команду. У Хартеншатйна травма руки, а Топич и Уильямс не могут играть из-за повреждения колена.
Общий тонус клуба: Встреча против «Голден Стэйт» будет ожесточенной поскольку борьба за доминирование в матче будет длится на протяжении всей его дистанции.
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Начало сезона у «Голден Стэйт» получается выше всяких ожиданий, поскольку коллектив из Калифорнии никто не ожидал увидеть на третьей позиции Запада.
Последние матчи: За девять матчей с начала сезона «Голден Стэйт» потерпел только два поражения, причем второе случилось в последней игре против «Кливленда», который просто неудержим.
Травмированные игроки: Радует тот факт, что у «Голден Стэйт» нет ни одного травмированного игрока.
Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» станет ещё одной серьезной проверкой, на что готов Карри и его партнеры по клубу в предстоящем сезоне.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» выиграл все четыре матча на своем паркете
- Два последних матча из трех между этими клубами заканчивались в овертайме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.42, а на победу «Голден Стэйт» — 3.02.
Прогноз: «Голден Стэйт» способен увезти победу из Оклахомы.
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Альтернативный прогноз: В этой игре будет доминирование атакующего баскетбола.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.02.
Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.20.