В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: Перед началом этого сезона от «Оклахомы» были серьезные ожидания, и все они пока что оправдываются, поскольку клуб из одноименного штата разместился в лидерах Запада.

Последние матчи: Единственный свой матч «Оклахома» недавно проиграла «Денверу», а на своем паркете так и вовсе не чувствовала горечь поражений.

Травмированные игроки: В плане травм сезон для «Оклахомы» начинался лучше не придумаешь, но сейчас уже три игрока не могут выступать за свою команду. У Хартеншатйна травма руки, а Топич и Уильямс не могут играть из-за повреждения колена.

Общий тонус клуба: Встреча против «Голден Стэйт» будет ожесточенной поскольку борьба за доминирование в матче будет длится на протяжении всей его дистанции.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Начало сезона у «Голден Стэйт» получается выше всяких ожиданий, поскольку коллектив из Калифорнии никто не ожидал увидеть на третьей позиции Запада.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: За девять матчей с начала сезона «Голден Стэйт» потерпел только два поражения, причем второе случилось в последней игре против «Кливленда», который просто неудержим.

Травмированные игроки: Радует тот факт, что у «Голден Стэйт» нет ни одного травмированного игрока.

Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» станет ещё одной серьезной проверкой, на что готов Карри и его партнеры по клубу в предстоящем сезоне.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» выиграл все четыре матча на своем паркете

Два последних матча из трех между этими клубами заканчивались в овертайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.42, а на победу «Голден Стэйт» — 3.02.

Прогноз: «Голден Стэйт» способен увезти победу из Оклахомы.

Альтернативный прогноз: В этой игре будет доминирование атакующего баскетбола.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.02.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.20.