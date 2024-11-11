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    «Оклахома» потерпит второе поражение в сезоне?

    «Оклахома» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 3.02) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Голден Стэйт»
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    «Оклахома»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Ноября 2024 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 03:00 Голден Стэйт

    Голден Стэйт

  • Окленд
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    «Оклахома»

    Турнирное положение: Перед началом этого сезона от «Оклахомы» были серьезные ожидания, и все они пока что оправдываются, поскольку клуб из одноименного штата разместился в лидерах Запада.

    Последние матчи: Единственный свой матч «Оклахома» недавно проиграла «Денверу», а на своем паркете так и вовсе не чувствовала горечь поражений.

    Травмированные игроки: В плане травм сезон для «Оклахомы» начинался лучше не придумаешь, но сейчас уже три игрока не могут выступать за свою команду. У Хартеншатйна травма руки, а Топич и Уильямс не могут играть из-за повреждения колена.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Голден Стэйт» будет ожесточенной поскольку борьба за доминирование в матче будет длится на протяжении всей его дистанции.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Начало сезона у «Голден Стэйт» получается выше всяких ожиданий, поскольку коллектив из Калифорнии никто не ожидал увидеть на третьей позиции Запада.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: За девять матчей с начала сезона «Голден Стэйт» потерпел только два поражения, причем второе случилось в последней игре против «Кливленда», который просто неудержим.

    Травмированные игроки: Радует тот факт, что у «Голден Стэйт» нет ни одного травмированного игрока.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» станет ещё одной серьезной проверкой, на что готов Карри и его партнеры по клубу в предстоящем сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» выиграл все четыре матча на своем паркете

    • Два последних матча из трех между этими клубами заканчивались в овертайме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.42, а на победу «Голден Стэйт» — 3.02.

    Прогноз: «Голден Стэйт» способен увезти победу из Оклахомы.

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет доминирование атакующего баскетбола.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.02.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.20.

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    «Оклахома» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (3.02), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» потерпит второе поражение в сезоне?
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