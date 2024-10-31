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    «Лейкерс» нанесет «Кливленду» первое поражение в сезоне

    «Кливленд» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Октября 2024 года

    Кливленд

  • НБА. Предсезонка
    •  Кливленд 02:00 Лос-Анджелес Лейкерс

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •

    «Кливленд»

    Турнирное положение: После стартовой недели регулярного чемпионата «Кливленд» делит первое место во всей лиге с «Бостоном».

    Последние матчи: Нет никакой неожиданности, что «Кливленд» стартовал так уверенно, однако по сравнению с прошлым сезоном старт получается практически идеальным. В четырех матчах ни одного поражения.

    Травмированные игроки: Лазарет «Кливленда» постепенно пополняется новыми травмированными игроками: к Струсу присоединились Бэйтс и Портер.

    Общий тонус клуба: В матче против таких же задорных «озерников» будет игра «от ножа», где хозяева паркета вполне могут преуспеть.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: Старт сезона в исполнении «Лос-Анджелес Лейкерс» можно назвать практически шедевральным, поскольку второго места на Западе от этого клуба вряд ли кто-то ждал.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: За четыре матча со старта сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл только «Финиксу», и то это случилось лишь в последней по счету игре.

    Травмированные игроки: Проблемы с больными баскетболистами имеются и у «Лос-Анджелес Лейкерс», поскольку помочь калифорнийцам не могут Колоко, Вандербилт и Вуд.

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    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Кливленда» гостям придётся очень сильно постараться, чтобы увезти победу из Огайо.

    Статистика для ставок

    • Три последних матча между этими командами остались за «Лос-Анджелес Лейкерс»

    • «Кливленд» выиграл все матчи с начала регулярного сезона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.78, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.05.

    Прогноз: «Кливленд» со скрипом, но одержит победу в этом матче

    Альтернативный прогноз: Хочется верить, что получится результативная «веселая» игра.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.78

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.31.

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    «Кливленд» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» нанесет «Кливленду» первое поражение в сезоне
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