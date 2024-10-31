В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: После стартовой недели регулярного чемпионата «Кливленд» делит первое место во всей лиге с «Бостоном».

Последние матчи: Нет никакой неожиданности, что «Кливленд» стартовал так уверенно, однако по сравнению с прошлым сезоном старт получается практически идеальным. В четырех матчах ни одного поражения.

Травмированные игроки: Лазарет «Кливленда» постепенно пополняется новыми травмированными игроками: к Струсу присоединились Бэйтс и Портер.

Общий тонус клуба: В матче против таких же задорных «озерников» будет игра «от ножа», где хозяева паркета вполне могут преуспеть.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: Старт сезона в исполнении «Лос-Анджелес Лейкерс» можно назвать практически шедевральным, поскольку второго места на Западе от этого клуба вряд ли кто-то ждал.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: За четыре матча со старта сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл только «Финиксу», и то это случилось лишь в последней по счету игре.

Травмированные игроки: Проблемы с больными баскетболистами имеются и у «Лос-Анджелес Лейкерс», поскольку помочь калифорнийцам не могут Колоко, Вандербилт и Вуд.

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Кливленда» гостям придётся очень сильно постараться, чтобы увезти победу из Огайо.

Статистика для ставок

Три последних матча между этими командами остались за «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Кливленд» выиграл все матчи с начала регулярного сезона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.78, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.05.

Прогноз: «Кливленд» со скрипом, но одержит победу в этом матче

Альтернативный прогноз: Хочется верить, что получится результативная «веселая» игра.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.78

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.31.