Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс
«Кливленд»
Турнирное положение: После стартовой недели регулярного чемпионата «Кливленд» делит первое место во всей лиге с «Бостоном».
Последние матчи: Нет никакой неожиданности, что «Кливленд» стартовал так уверенно, однако по сравнению с прошлым сезоном старт получается практически идеальным. В четырех матчах ни одного поражения.
Травмированные игроки: Лазарет «Кливленда» постепенно пополняется новыми травмированными игроками: к Струсу присоединились Бэйтс и Портер.
Общий тонус клуба: В матче против таких же задорных «озерников» будет игра «от ножа», где хозяева паркета вполне могут преуспеть.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: Старт сезона в исполнении «Лос-Анджелес Лейкерс» можно назвать практически шедевральным, поскольку второго места на Западе от этого клуба вряд ли кто-то ждал.
Последние матчи: За четыре матча со старта сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл только «Финиксу», и то это случилось лишь в последней по счету игре.
Травмированные игроки: Проблемы с больными баскетболистами имеются и у «Лос-Анджелес Лейкерс», поскольку помочь калифорнийцам не могут Колоко, Вандербилт и Вуд.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Кливленда» гостям придётся очень сильно постараться, чтобы увезти победу из Огайо.
Статистика для ставок
- Три последних матча между этими командами остались за «Лос-Анджелес Лейкерс»
- «Кливленд» выиграл все матчи с начала регулярного сезона
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.78, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.05.
Прогноз: «Кливленд» со скрипом, но одержит победу в этом матче
- 1.80Майами — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.75Шарлотт — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.98Филадельфия — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Хочется верить, что получится результативная «веселая» игра.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.78
Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.31.