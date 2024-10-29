В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 29 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Финикс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 5 место при двух победах и одном поражении.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Финикс» одержал победу над «Далласом» (114:102). В составе «солнечных» лучшим игроком стал Кевин Дюрант. Форвард набрал 31 очко, совершил 9 подборов и отдал 2 передачи.

Не сыграют: Под вопросом участие защитника «Финикса» Грэйсона Аллена, который травмировал ахилл и защитника Брэдли Била, травмировавшего плечо.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» одержал три победы.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт в числе лидеров Западной конференции, одержа три победы в трех матчах. На данный момент «озёрники» занимают 2 место.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем туре оказался сильнее «Сакраменто» (131:127). В составе «озерников» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс: 32 очка, 14 подборов и 10 передач.

Не сыграют: В лазарете команды есть травмированные баскетболисты, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена). В строй вернулись Армел Траоре (травма руки), Далтон Кнехт (травма колена) и Колоко (болезнь).

Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» в предыдущем противостоянии с «Финиксом» отыграл отставание в 22 очка. К тому же «озёрники» впервые с 2010 года стартовали в регулярном чемпионате с двух побед подряд.

Статистика для ставок

Победная серия «Лейкерс» составляет три матча

Сезон 2024/2025. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл у «Финикса» (123:116)

В сезоне 2023/2024 «Лейкерс» и «Финикс» четырежды сыграли (2:2- ничья в серии противостояния)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.40.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Леброн Джеймс набрал игровую форму и готов принести своей команде новую победу над «Финиксом».

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.40.

Прогноз: 220 очков — средний показатель результативности игр с участием баскетболистов «Лейкерс» и «Финикс».

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.93.