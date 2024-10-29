ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джошуа ЗиркзеТрансферный дайджест. 22 — 28 октября Джованни Мпетши-ПеррикарХачанов едва не взял титул в Вене, Мпетши-Перрикар «вынес» всех одной подачей, а Дрейпер приблизился к дебюту в топ-10 Андрей МартемьяновКричалки за сто тысяч, победные серии «Локомотива» и «Трактора», отставка Андрея Мартемьянова
  • 15:06
    • «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку тен Хага
    Все новости спорта

    «Лейкерс» продлит победную серию?

    «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 2.40) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 октября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 29 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Финикс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 5 место при двух победах и одном поражении.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Финикс» одержал победу над «Далласом» (114:102). В составе «солнечных» лучшим игроком стал Кевин Дюрант. Форвард набрал 31 очко, совершил 9 подборов и отдал 2 передачи.

    Не сыграют: Под вопросом участие защитника «Финикса» Грэйсона Аллена, который травмировал ахилл и защитника Брэдли Била, травмировавшего плечо.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» одержал три победы.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт в числе лидеров Западной конференции, одержа три победы в трех матчах. На данный момент «озёрники» занимают 2 место.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем туре оказался сильнее «Сакраменто» (131:127). В составе «озерников» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс: 32 очка, 14 подборов и 10 передач.

    Не сыграют: В лазарете команды есть травмированные баскетболисты, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена). В строй вернулись Армел Траоре (травма руки), Далтон Кнехт (травма колена) и Колоко (болезнь).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» в предыдущем противостоянии с «Финиксом» отыграл отставание в 22 очка. К тому же «озёрники» впервые с 2010 года стартовали в регулярном чемпионате с двух побед подряд.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Лейкерс» составляет три матча

    • Сезон 2024/2025. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл у «Финикса» (123:116)

    • В сезоне 2023/2024 «Лейкерс» и «Финикс» четырежды сыграли (2:2- ничья в серии противостояния)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.40.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Леброн Джеймс набрал игровую форму и готов принести своей команде новую победу над «Финиксом».

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.40.

    Прогноз: 220 очков — средний показатель результативности игр с участием баскетболистов «Лейкерс» и «Финикс».

    Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Эюпспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Боржеш — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мальме — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Маннарино — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ферроль — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик Бильбао
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч АВС — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.56
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Цинциннати — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 01:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» продлит победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры