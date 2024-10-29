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    «Орландо» окажется сильнее «иноходцев»?

    «Орландо» — «Индиана». Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Индиана»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Киа Центре» 29 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Октября 2024 года

    Орландо

  • НБА
    •  Орландо 02:00 Индиана

    Индиана

  • НБА
    •

    «Орландо»

    Турнирное положение: После довольно неплохого старта «Орландо» размещается на четвертой строчке в восточной конференции, и занимает его по делу.

    Последние матчи: За три встречи «Орландо» выиграл два раза, причем в первой игре сезона победи в дерби «Майами».

    Травмированные игроки: К текущему моменту времени «Орландо» не может рассчитывать на Айзека, у которого травма бедра, но его есть кем заменить.

    Общий тонус клуба: В игре против «Индианы» именно хозяева будут видеться реальными претендентами на выигрыш предстоящего поединка.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Сейчас у «Индианы» непростой период, поскольку она находится на границе первой восьмерки, занимая восьмое место в конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: С начала старта регулярки «Индиана» выиграла всего лишь один матч, и у Карлайла есть претензии к собственным баскетболистам

    Травмированные игроки: Усугубляет ситуацию ещё и тот факт, что «Индиана» не может рассчитывать на Уайзмена, а без него защита клуба довольно серьезно проседает на своем кольце.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Орландо» не будет из категории простых, поэтому придется довольно серьезно попотеть, чтобы забрать себе победу на паркете во Флориде.

    Статистика для ставок

    • «Орландо» выиграл два последних очных матча из трех

    • В двух последних домашних поединках против «иноходцев» «Орландо» не добирался до 100-очковой отметки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.68, а на победу «Индианы» — 2.21.

    Прогноз: «Орландо» видится более реальным претендентом на успех

    Альтернативный прогноз: Учитывая показатели «Орландо» на домашнем паркете в последних играх против «Индианы», рассчитывать на «верховой» матч не приходится.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.35.

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