Орландо
Индиана
«Орландо»
Турнирное положение: После довольно неплохого старта «Орландо» размещается на четвертой строчке в восточной конференции, и занимает его по делу.
Последние матчи: За три встречи «Орландо» выиграл два раза, причем в первой игре сезона победи в дерби «Майами».
Травмированные игроки: К текущему моменту времени «Орландо» не может рассчитывать на Айзека, у которого травма бедра, но его есть кем заменить.
Общий тонус клуба: В игре против «Индианы» именно хозяева будут видеться реальными претендентами на выигрыш предстоящего поединка.
«Индиана»
Турнирное положение: Сейчас у «Индианы» непростой период, поскольку она находится на границе первой восьмерки, занимая восьмое место в конференции.
Последние матчи: С начала старта регулярки «Индиана» выиграла всего лишь один матч, и у Карлайла есть претензии к собственным баскетболистам
Травмированные игроки: Усугубляет ситуацию ещё и тот факт, что «Индиана» не может рассчитывать на Уайзмена, а без него защита клуба довольно серьезно проседает на своем кольце.
Общий тонус клуба: Игра против «Орландо» не будет из категории простых, поэтому придется довольно серьезно попотеть, чтобы забрать себе победу на паркете во Флориде.
Статистика для ставок
- «Орландо» выиграл два последних очных матча из трех
- В двух последних домашних поединках против «иноходцев» «Орландо» не добирался до 100-очковой отметки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.68, а на победу «Индианы» — 2.21.
Прогноз: «Орландо» видится более реальным претендентом на успех
- 1.90Атланта — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.87Бостон — Милуоки: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.09Майами — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Учитывая показатели «Орландо» на домашнем паркете в последних играх против «Индианы», рассчитывать на «верховой» матч не приходится.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.
Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.35.