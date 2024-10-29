В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Киа Центре» 29 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: После довольно неплохого старта «Орландо» размещается на четвертой строчке в восточной конференции, и занимает его по делу.

Последние матчи: За три встречи «Орландо» выиграл два раза, причем в первой игре сезона победи в дерби «Майами».

Травмированные игроки: К текущему моменту времени «Орландо» не может рассчитывать на Айзека, у которого травма бедра, но его есть кем заменить.

Общий тонус клуба: В игре против «Индианы» именно хозяева будут видеться реальными претендентами на выигрыш предстоящего поединка.

«Индиана»

Турнирное положение: Сейчас у «Индианы» непростой период, поскольку она находится на границе первой восьмерки, занимая восьмое место в конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: С начала старта регулярки «Индиана» выиграла всего лишь один матч, и у Карлайла есть претензии к собственным баскетболистам

Травмированные игроки: Усугубляет ситуацию ещё и тот факт, что «Индиана» не может рассчитывать на Уайзмена, а без него защита клуба довольно серьезно проседает на своем кольце.

Общий тонус клуба: Игра против «Орландо» не будет из категории простых, поэтому придется довольно серьезно попотеть, чтобы забрать себе победу на паркете во Флориде.

Статистика для ставок

«Орландо» выиграл два последних очных матча из трех

В двух последних домашних поединках против «иноходцев» «Орландо» не добирался до 100-очковой отметки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.68, а на победу «Индианы» — 2.21.

Прогноз: «Орландо» видится более реальным претендентом на успех

Альтернативный прогноз: Учитывая показатели «Орландо» на домашнем паркете в последних играх против «Индианы», рассчитывать на «верховой» матч не приходится.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.35.