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    «Оклахома» увезёт победу из Иллинойса?

    «Чикаго» — «Оклахома». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Оклахома»
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    «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 27 октября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 27 Октября 2024 года

    Чикаго

  • НБА. Предсезонка
    •  Чикаго 04:00 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Чикаго»

    Турнирная таблица: После двух сыгранных матчей на старте нового сезона «Чикаго» занимает 8 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

    Последние матчи: Иллинойсцы переиграли «Милуоки» в гостевой встрече (133:122). В составе «Чикаго» результативностью отметился Коби Уайт. Защитник отправил в кольцо соперника 35 очков.

    Прогнозы на теннис

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: На старте нового сезона в НБА «Чикаго» намерен совершить обмен Зака Лавина.

    «Оклахома»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Оклахома» заняла 2 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 57 побед и потерпев 25 поражений.

    В плей-офф «Оклахома» добралась до четвертьфинала, где уступила в серии техасским ковбоям из Далласа (2:4 — в серии), а в рамках 1/8 финала «громобойцы» «свипнули» «Нью-Орлеан» (4:0).

    Последние матчи: В новом сезоне национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» одержала победу над «Денвером» (102:87). Лучшим игроком матча стал лидеро «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер, который набрал 28 очков, совершил 7 подборов и отдал 8 передач.

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    Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена), Уильямс (травма лодыжки).

    Состояние команды: «Оклахома» выдает победную серию из четырёх матчей.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» и «Оклахома» одержали первую победу в сезоне 2024/2025

    • Победная серия «Оклахомы» составляет четыре матча

    • В сезоне 2023/2024 «Оклахома» и «Чикаго» сыграли четыре раза (4:0 — в пользу «громобойцев»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. На победу «Чикаго» — 4.70.

    ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: «Оклахома» не должна столкнуться с серьезным сопротивленим со стороны соперника.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-9) с коэффициентом 1.82.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.95.

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    «Чикаго» — «Оклахома»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» увезёт победу из Иллинойса?
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