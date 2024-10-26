В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 26 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 8 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 47 побед и потерпев 35 поражений.

В итоге «озёрники» получили путёвку в плей-ин, где одержали победу над клубом «Нью-Орлеан» (110:106). В первом раунде плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денверу» (1:4 — счёт в серии).

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» новый сезон в регулярном чемпионате начал с победы. В стартовой игре НБА «озёрники» переиграли на своей арене «Миннесоту» (110:103). В составе победителей дабл-дабл оформил Энтони Дэвис: 36 очков и 16 подборов.

Прогнозы и ставки на НБА

Не сыграют: В лазарете команды есть травмированные баскетболисты, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена). В строй вернулись Армел Траоре (травма руки), Далтон Кнехт (травма колена) и Колоко (болезнь).

Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые за 8 лет начал сезон с победы. «Озёрники» с 2017 года не выигрывали ни в одном первом матче, неудачная серия игр прервалась в поединке против «Миннесоты».

«Финикс»

Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Финикс» занял 6 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения. В итоге «лесные волки» получили путёвку в плей-офф. В первом же раунде «солнечные» уступили «Миннесоте» с крупным счётом (0:4).

Последние матчи: Новый сезон «Финикс» начал с победы, в первой игре регулярного чемпионата был обыгран «Лос-Анджелес Клипперс» (103:103 — в основное время).

Соперникам пришлось сыграть овертайм, в котором «Финикс» оказался сильнее (116:113).

Не сыграют: Под вопросом участие защитника «Финикса» Грэйсона Аллена, который травмировал ахилл и защитника Брэдли Била, травмировавшего плечо.

Состояние команды: В поединке против «Клипперс» лидер «Финикса» Кевин Дюрант набрал 25 очков, в то время как лидер «парикмахеров» Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Лейкерс» и «Финикс» одержали по три победы

«Финикс» выиграл у «Клипперс» лишь в овертайме

В сезоне 2023/2024 «Лейкерс» и «Финикс» четырежды сыграли (2:2- ничья в серии противостояния)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. На победу «Финикса» — 2.19.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

Прогноз: У «Лейкерс» есть прекрасная возможность закрепиться на лидирующих строчках Западной конференции.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.86.

Прогноз: 220 очков — средний показатель результативности игр с участием баскетболистов «Лейкерс» и «Финикс».

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.92.