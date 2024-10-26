ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Барселона»«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона? «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА РафиньяШансы «Реала» и «Барсы» растут, а у «ПСЖ» проблемы: Итоги 3-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Леброн Джеймс поможет «Лейкерс» выиграть матч?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс». Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 26 октября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 26 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 26 Октября 2024 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА. Предсезонка
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 05:00 Финикс

    Финикс

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 8 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 47 побед и потерпев 35 поражений.

    В итоге «озёрники» получили путёвку в плей-ин, где одержали победу над клубом «Нью-Орлеан» (110:106). В первом раунде плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денверу» (1:4 — счёт в серии).

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» новый сезон в регулярном чемпионате начал с победы. В стартовой игре НБА «озёрники» переиграли на своей арене «Миннесоту» (110:103). В составе победителей дабл-дабл оформил Энтони Дэвис: 36 очков и 16 подборов.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Не сыграют: В лазарете команды есть травмированные баскетболисты, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена). В строй вернулись Армел Траоре (травма руки), Далтон Кнехт (травма колена) и Колоко (болезнь).

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые за 8 лет начал сезон с победы. «Озёрники» с 2017 года не выигрывали ни в одном первом матче, неудачная серия игр прервалась в поединке против «Миннесоты».

    «Финикс»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Финикс» занял 6 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения. В итоге «лесные волки» получили путёвку в плей-офф. В первом же раунде «солнечные» уступили «Миннесоте» с крупным счётом (0:4).

    Последние матчи: Новый сезон «Финикс» начал с победы, в первой игре регулярного чемпионата был обыгран «Лос-Анджелес Клипперс» (103:103 — в основное время).

    Соперникам пришлось сыграть овертайм, в котором «Финикс» оказался сильнее (116:113).

    Не сыграют: Под вопросом участие защитника «Финикса» Грэйсона Аллена, который травмировал ахилл и защитника Брэдли Била, травмировавшего плечо.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: В поединке против «Клипперс» лидер «Финикса» Кевин Дюрант набрал 25 очков, в то время как лидер «парикмахеров» Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах «Лейкерс» и «Финикс» одержали по три победы

    • «Финикс» выиграл у «Клипперс» лишь в овертайме

    • В сезоне 2023/2024 «Лейкерс» и «Финикс» четырежды сыграли (2:2- ничья в серии противостояния)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. На победу «Финикса» — 2.19.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: У «Лейкерс» есть прекрасная возможность закрепиться на лидирующих строчках Западной конференции.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.86.

    Прогноз: 220 очков — средний показатель результативности игр с участием баскетболистов «Лейкерс» и «Финикс».

    Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кливленд — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хьюстон — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милуоки — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Портленд — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Чжэн — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Музетти — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на баскетбол. Леброн Джеймс поможет «Лейкерс» выиграть матч?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры