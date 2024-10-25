«Сакраменто»
Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Сакраменто» занял 10 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 46 побед и потерпев 36 поражений.
Таким образом «короли» получили путевку в плей-ин: в первом матче калифорнийцы выиграли у «Голден Стэйт» (118:94), но затем проиграли «Нью-Орлеан» (98:105).
Последние матчи: В межсезонье «Сакраменто провёл 5 матчей и потерпел 5 поражений.
Прогнозы и ставки на баскетбол
Не сыграют: Шесть игроков калифорнийского клуба находятся сейчас в лазарете команды. Речь о Картере, Дерозане, Хьюртере, Лайлзе, Монке и Робинсоне.
"Миннесота"
Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 "Миннесота" заняла 3 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.
В плей-офф "Миннесота" добралась до полуфинала, где уступила в серии техасским ковбоям из Далласа (1:4 — в серии), на более раних стадиях "лесные волки" одержали победы над "Финиксом" (4:0) и "Денверм" (4:3).
Последние матчи: В межсезонье "Миннесота" провёла 4 матча, одержав победу над "Филадельфией" (121:111) и проиграв в играх с "Денвером" (126:132), "Чикаго" (123:125) и "Нью-Йорком" (110:115).
"Миннесота" с поражения стартовала в новом сезоне НБА, уступив в гостевой встрече "Лос-Анджелес" (103:110).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Статистика для ставок
- "Сакраменто" проиграл в пятом матче подряд
- "Миннесота" проиграла в четвёртом матче подряд
- В сезоне 2023/2024 "Сакраменто" и "Миннесота" сыграли 3 раза между собой (2:1- в пользу "Сакраменто")
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: "Миннесота" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу "Сакраменто" — 1.97.
ТБ 222 и ТМ 222 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.92.
- 2.11Денвер — Оклахома: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 1.96Нью-Йорк — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.79Кливленд — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: Обе находятся в игровом упадке и определить явного фаворита крайне сложно. Можно сказать, что перевес одной из команд будет незначительным.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 222 с коэффициентом 1.92.