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    «Миннесота» исправится за поражение в 1 туре?

    «Сакраменто» — «Миннесота». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Миннесота»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 25 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сакраменто»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Сакраменто» занял 10 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 46 побед и потерпев 36 поражений.

    Таким образом «короли» получили путевку в плей-ин: в первом матче калифорнийцы выиграли у «Голден Стэйт» (118:94), но затем проиграли «Нью-Орлеан» (98:105).

    Последние матчи: В межсезонье «Сакраменто провёл 5 матчей и потерпел 5 поражений.

    Прогнозы и ставки на баскетбол

    Не сыграют: Шесть игроков калифорнийского клуба находятся сейчас в лазарете команды. Речь о Картере, Дерозане, Хьюртере, Лайлзе, Монке и Робинсоне.

    "Миннесота"

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 "Миннесота" заняла 3 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.

    В плей-офф "Миннесота" добралась до полуфинала, где уступила в серии техасским ковбоям из Далласа (1:4 — в серии), на более раних стадиях "лесные волки" одержали победы над "Финиксом" (4:0) и "Денверм" (4:3).

    Последние матчи: В межсезонье "Миннесота" провёла 4 матча, одержав победу над "Филадельфией" (121:111) и проиграв в играх с "Денвером" (126:132), "Чикаго" (123:125) и "Нью-Йорком" (110:115).

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    "Миннесота" с поражения стартовала в новом сезоне НБА, уступив в гостевой встрече "Лос-Анджелес" (103:110).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Статистика для ставок

    • "Сакраменто" проиграл в пятом матче подряд

    • "Миннесота" проиграла в четвёртом матче подряд

    • В сезоне 2023/2024 "Сакраменто" и "Миннесота" сыграли 3 раза между собой (2:1- в пользу "Сакраменто")

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: "Миннесота" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу "Сакраменто" — 1.97.

    ТБ 222 и ТМ 222 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.92.

    Прогноз: Обе находятся в игровом упадке и определить явного фаворита крайне сложно. Можно сказать, что перевес одной из команд будет незначительным.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 222 с коэффициентом 1.92.

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    «Сакраменто» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» исправится за поражение в 1 туре?
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