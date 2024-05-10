«Оклахома»
Турнирное положение: Были определённые опасения относительно настроения «Оклахомы» на предстоящую серию против серьезного соперника, но победная серия «Тандер» продолжилась.
Последние матчи: Техасский клуб совершенно ничего не смог поделать против снайперов хозяев, а травмы ключевых игроков скамейки сказались на глубине состава.
Травмированные игроки: Сарр продолжает лечить ахилловое сухожилие. У остальных баскетболистов проблем со здоровьем не наблюдается.
Общий тонус клуба: Вторая домашняя игра против «Маверикс» не получится такой легкой, как первый матч, поскольку игра лидеров приезжей команды явно видоизменится.
«Даллас»
Турнирное положение: Игра «Далласа» в первом матче против «Оклахомы» совсем разочаровала. В очередной раз при невыразительной игре лидеров клуба, остальные игроки на паркете совсем ничего не могут.
Последние матчи: Ирвинг стал единственным игроком клуба, который добрался до отметки в 20 набранных очков. У Дончича на один балл меньше.
Травмированные игроки: Проспер, Браун и Клебер по-прежнему вне игры, но Кидду как-то предстоит решать вопрос с заменами, которые не ослабят игру, а усилят.
Общий тонус клуба: После такой провальной первой игры серии совсем не верится, что техасская команда сможет пробудиться от сна и навязать какой-то конкурентный баскетбол.
Статистика для ставок
- «Оклахома» довела победную серию до 10 матчей кряду
- «Даллас» не может выиграть у «Тандер» на протяжении трех последних встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.51, а на победу «Далласа» — 2.67.
Прогноз: «Оклахома» одержит ещё одну довольно легкую победу
- 2.00Бостон — Кливленд: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.85Нью-Йорк — Индиана: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра будет более результативной, чем первый матч серии
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.90
Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.07