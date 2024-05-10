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    «Оклахома» увеличит отрыв до двух победных матчей?

    «Оклахома» — «Даллас». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч плей-офф НБА, 10 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Даллас»
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    «Оклахома»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 10 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Оклахома» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Были определённые опасения относительно настроения «Оклахомы» на предстоящую серию против серьезного соперника, но победная серия «Тандер» продолжилась.

    Последние матчи: Техасский клуб совершенно ничего не смог поделать против снайперов хозяев, а травмы ключевых игроков скамейки сказались на глубине состава.

    Травмированные игроки: Сарр продолжает лечить ахилловое сухожилие. У остальных баскетболистов проблем со здоровьем не наблюдается.

    Общий тонус клуба: Вторая домашняя игра против «Маверикс» не получится такой легкой, как первый матч, поскольку игра лидеров приезжей команды явно видоизменится.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Игра «Далласа» в первом матче против «Оклахомы» совсем разочаровала. В очередной раз при невыразительной игре лидеров клуба, остальные игроки на паркете совсем ничего не могут.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Ирвинг стал единственным игроком клуба, который добрался до отметки в 20 набранных очков. У Дончича на один балл меньше.

    Травмированные игроки: Проспер, Браун и Клебер по-прежнему вне игры, но Кидду как-то предстоит решать вопрос с заменами, которые не ослабят игру, а усилят.

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    Общий тонус клуба: После такой провальной первой игры серии совсем не верится, что техасская команда сможет пробудиться от сна и навязать какой-то конкурентный баскетбол.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» довела победную серию до 10 матчей кряду

    • «Даллас» не может выиграть у «Тандер» на протяжении трех последних встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.51, а на победу «Далласа» — 2.67.

    Прогноз: «Оклахома» одержит ещё одну довольно легкую победу

    Альтернативный прогноз: Игра будет более результативной, чем первый матч серии

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.90

    Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.07

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    «Оклахома» — «Даллас». В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 10 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Даллас» с коэффициентом 1.90.
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