В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 10 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Оклахома» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: Были определённые опасения относительно настроения «Оклахомы» на предстоящую серию против серьезного соперника, но победная серия «Тандер» продолжилась.

Последние матчи: Техасский клуб совершенно ничего не смог поделать против снайперов хозяев, а травмы ключевых игроков скамейки сказались на глубине состава.

Травмированные игроки: Сарр продолжает лечить ахилловое сухожилие. У остальных баскетболистов проблем со здоровьем не наблюдается.

Общий тонус клуба: Вторая домашняя игра против «Маверикс» не получится такой легкой, как первый матч, поскольку игра лидеров приезжей команды явно видоизменится.

«Даллас»

Турнирное положение: Игра «Далласа» в первом матче против «Оклахомы» совсем разочаровала. В очередной раз при невыразительной игре лидеров клуба, остальные игроки на паркете совсем ничего не могут.

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Последние матчи: Ирвинг стал единственным игроком клуба, который добрался до отметки в 20 набранных очков. У Дончича на один балл меньше.

Травмированные игроки: Проспер, Браун и Клебер по-прежнему вне игры, но Кидду как-то предстоит решать вопрос с заменами, которые не ослабят игру, а усилят.

Общий тонус клуба: После такой провальной первой игры серии совсем не верится, что техасская команда сможет пробудиться от сна и навязать какой-то конкурентный баскетбол.

Статистика для ставок

«Оклахома» довела победную серию до 10 матчей кряду

«Даллас» не может выиграть у «Тандер» на протяжении трех последних встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.51, а на победу «Далласа» — 2.67.

Прогноз: «Оклахома» одержит ещё одну довольно легкую победу

Альтернативный прогноз: Игра будет более результативной, чем первый матч серии

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.90

Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.07