В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Чейз Центр» 13 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Команда из Калифорнии обеспечила себе место в плей-ин баскетбольной ассоциации. На данный момент «Голден Стэйт» занимает 8 место в турнирной табдице Западной конференции при 45 победах и 35 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Голден Стэйт» выиграл матч у «Портленда» (100:92). В этой встрече результативностью отметился лидер «золотых» Стефен Карри, который набрал 22 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Куминга и Эндрю Уиггинс, которые восстановились от травмы. Также сыграет Дарил Шарич, оправившийся от травмы колена.

Выигрышная серия «Голден Стэйт» состоит из трёх матчей: были обыграны «Портленд» (100:92), «Лос-Анджелес Лейкерс» (134:120) и «Юта» (118:110).

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: «Нью-Орлеан» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конфереции. Команда из Луизианы близка к выходу в 1/8 финала баскетбольной ассоциации. «Пеликаны» провели 80 матчей: 48 побед и 32 проигрыша.

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Последние матчи: Клуб из Луизианы одержал победу над «Сакраменто» (135:123). В этом поединке в составе «Нью-Орлеана» лучшего результата добился Си Джей Макколлум.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится лидер «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм.

Состояние команды: В последних пяти встречах «Нью-Орлеан» одержал три победы. В выигрышную серии «пеликанов» входят матчи против «Сакраменто» (135:123), «Портленда» (110:100) и «Финикса» (113:105).

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» и «Голден Стэйт» в этом сезоне сыграли два раза

«Голден Стэйт» переиграл «Нью-Орлеан» (130:102)

«Нью-Орлеан» выиграл у «Голден Стэйт» (141:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Нью-Орлеана» — 2.45.

ТБ 220 и ТМ 220 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Голден Стэйт» не должен встретить сопротивления со стороны соперника «Нью-Орлеана». В составе «золотых» есть Стеф Карри, который набрал ход. «Пеликанам» в свою очередь без Брэндона Ингрэма будет крайне сложно добиться положительного результата.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-8) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: 230 очков — средний показатель результативности очных встреч между «Нью-Орлеаном» и «Голден Стэйт».

Ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.40.