ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде» «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави Серия между «Айлендерс» и «Эдмонтоном»Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф «1-против-16» стало бы лучшим решением для НХЛ?
  • 17:08
    • Синнер справился с Руне и пробился в полуфинал турнира в Монте-Карло
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» не отдаст победу «Нью-Орлеану»?

    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 13 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт» — «Индиана»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Чейз Центр» 13 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Команда из Калифорнии обеспечила себе место в плей-ин баскетбольной ассоциации. На данный момент «Голден Стэйт» занимает 8 место в турнирной табдице Западной конференции при 45 победах и 35 поражениях.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Голден Стэйт» выиграл матч у «Портленда» (100:92). В этой встрече результативностью отметился лидер «золотых» Стефен Карри, который набрал 22 очка.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Куминга и Эндрю Уиггинс, которые восстановились от травмы. Также сыграет Дарил Шарич, оправившийся от травмы колена.

    Выигрышная серия «Голден Стэйт» состоит из трёх матчей: были обыграны «Портленд» (100:92), «Лос-Анджелес Лейкерс» (134:120) и «Юта» (118:110).

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: «Нью-Орлеан» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конфереции. Команда из Луизианы близка к выходу в 1/8 финала баскетбольной ассоциации. «Пеликаны» провели 80 матчей: 48 побед и 32 проигрыша.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Клуб из Луизианы одержал победу над «Сакраменто» (135:123). В этом поединке в составе «Нью-Орлеана» лучшего результата добился Си Джей Макколлум.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится лидер «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Нью-Орлеан» одержал три победы. В выигрышную серии «пеликанов» входят матчи против «Сакраменто» (135:123), «Портленда» (110:100) и «Финикса» (113:105).

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» и «Голден Стэйт» в этом сезоне сыграли два раза

    • «Голден Стэйт» переиграл «Нью-Орлеан» (130:102)

    • «Нью-Орлеан» выиграл у «Голден Стэйт» (141:105)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Нью-Орлеана» — 2.45.

    ТБ 220 и ТМ 220 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Голден Стэйт» не должен встретить сопротивления со стороны соперника «Нью-Орлеана». В составе «золотых» есть Стеф Карри, который набрал ход. «Пеликанам» в свою очередь без Брэндона Ингрэма будет крайне сложно добиться положительного результата.

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-8) с коэффициентом 2.40.

    Прогноз: 230 очков — средний показатель результативности очных встреч между «Нью-Орлеаном» и «Голден Стэйт».

    Ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рига — Даугавпилс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Герта — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Волендам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Леганес — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» не отдаст победу «Нью-Орлеану»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры