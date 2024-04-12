ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын МинОдиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде Алекс ПерейраИнтригующий бой Перейры с Хиллом, культовое противостояние Гейджи и Холлоуэя. Анонс карда UFC 300
    Все новости спорта

    «Нью-Орлеан» добьется победы в Калифорнии?

    «Сакраменто» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 12 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Нью-Орлеан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Голден 1 Арена» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сакраменто» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 12 Апреля 2024 года

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает на 8 место. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 79 матчей, одержав 45 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: В матче последнего тура «Сакраменто» допустил осечку, уступив одному из лидеров Западной конференции — «Оклахоме» (105:112).

    Не сыграют: «Сакраменто» не сможет рассчитывать на двух защитников. С травмой колена из строя выбыл Малик Монк, у Кевина Хьюртера травмировано плечо.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» выиграл у «Бруклина» (107:77) и «Лос-Анджелес Клипперс» (109:95). Были и две неудачные игры против «Бостона» (100:101) и «Нью-Йорка» (109:120).

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: «Нью-Орлеан» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конфереции. Команда из Луизианы близка к выходу в 1/8 финала баскетбольной ассоциации. «Пеликаны» провели 79 матчей: 47 побед и 32 проигрыша.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Клуб из Луизианы одержал победу над «Портлендом» (110:100). В этом поединке в составе «Нью-Орлеана» лучшего результата добился Трэй Мёрфи, который набрал 31 очко в матче.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится лидер «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм. Также из строя команды выбыл Наджи Маршалл, который получил травму плеча.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Нью-Орлеан» одержал две победы. Луизианцы добились успеха в матчах против «Портленда» (110:100) и «Финикса» (113:105). Были и проигрыши в поединках против «Сан-Антонио» (109:111), «Орландо» (108:117) и «Финикса» (111:124).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Нью-Орлеан» и «Сакраменто» сыграли два раза

    • «Нью-Орлеан» дважды обыграл «Сакраменто» (133:100, 127:117)

    • Выигрышная серия «Нью-Орлеана» составляет два матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. На победу «Нью-Орлеана» — 1.93.

    ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.89 соответственно.

    Прогноз: «Сакраменто» будет нелегко в домашней игре против «Нью-Орлеана». В предыдущих встречах луизианцы дважды праздновали успех и могут повторить успех.

    Ставка: Победа «Нью-Орлеана» с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе «Нью-Орлеана».

    Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (+1.5) с коэффициентом 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кливленд — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Майами — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бруклин — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атланта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Оклахома — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милуоки — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Пачука — Эредиано
  • Футбол
  • Сегодня в 03:15
    •  2.69
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Расинг Авельянеда — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Денвер — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ванкувер — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Нью-Орлеан» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» добьется победы в Калифорнии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры