В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Голден 1 Арена» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сакраменто» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сакраменто»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает на 8 место. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 79 матчей, одержав 45 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: В матче последнего тура «Сакраменто» допустил осечку, уступив одному из лидеров Западной конференции — «Оклахоме» (105:112).

Не сыграют: «Сакраменто» не сможет рассчитывать на двух защитников. С травмой колена из строя выбыл Малик Монк, у Кевина Хьюртера травмировано плечо.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» выиграл у «Бруклина» (107:77) и «Лос-Анджелес Клипперс» (109:95). Были и две неудачные игры против «Бостона» (100:101) и «Нью-Йорка» (109:120).

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: «Нью-Орлеан» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конфереции. Команда из Луизианы близка к выходу в 1/8 финала баскетбольной ассоциации. «Пеликаны» провели 79 матчей: 47 побед и 32 проигрыша.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: Клуб из Луизианы одержал победу над «Портлендом» (110:100). В этом поединке в составе «Нью-Орлеана» лучшего результата добился Трэй Мёрфи, который набрал 31 очко в матче.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится лидер «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм. Также из строя команды выбыл Наджи Маршалл, который получил травму плеча.

Состояние команды: В последних пяти встречах «Нью-Орлеан» одержал две победы. Луизианцы добились успеха в матчах против «Портленда» (110:100) и «Финикса» (113:105). Были и проигрыши в поединках против «Сан-Антонио» (109:111), «Орландо» (108:117) и «Финикса» (111:124).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Нью-Орлеан» и «Сакраменто» сыграли два раза

«Нью-Орлеан» дважды обыграл «Сакраменто» (133:100, 127:117)

Выигрышная серия «Нью-Орлеана» составляет два матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. На победу «Нью-Орлеана» — 1.93.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.89 соответственно.

Прогноз: «Сакраменто» будет нелегко в домашней игре против «Нью-Орлеана». В предыдущих встречах луизианцы дважды праздновали успех и могут повторить успех.

Ставка: Победа «Нью-Орлеана» с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе «Нью-Орлеана».

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (+1.5) с коэффициентом 1.88.