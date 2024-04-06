В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 06 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Милуоки» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: В последних поединках «Милуоки» выглядит совсем беспомощным, хотя к клубу из Висконсина относятся, как серьезному претенденту как минимум на финал конференции. «Олени» по-прежнему находятся на втором месте в восточной конференции.

Последние матчи: За пять последних матчей «Бакс» выиграли всего лишь один раз, и недовольство новым тренером все больше и больше нарастает.

Травмированные игроки: Клубу из Висконсина сейчас не могут помочь Холлоуэй и Лиллард, но даже с такими незначительными потерями клуб Риверса выглядит совсем слабо.

Общий тонус клуба: Если хозяева паркета проиграют своему сопернику и в предстоящем поединке, то это будет настоящей катастрофой для одного из лидеров Востока.

«Торонто»

Турнирное положение: Баскетбол, демонстрируемый «Торонто», выглядит как агония. Но при всем этом канадский клуб продолжает находиться в свободном течении на 12 месте Востока.

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Последние матчи: Дружина Раяковича не может победить с начала марта, а серия проигранных встреч составляет уже 15 (!) матчей кряду.

Травмированные игроки: Канадский клуб не может рассчитывать на своих сильнейших игроков, поскольку они все лечатся. Сейчас в лазарете у «Рэпторз» находятся семь баскетболистов.

Общий тонус клуба: Несмотря на то, что матч будет проходить на выезде в Висконсине гости могут постараться обыграть проблемный «Милуоки».

Статистика для ставок

У «Милуоки» всего лишь одна победа за пять последних поединков

«Торонто» не может победить 15 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.10, а на победу «Торонто» — 8.00.

Прогноз: В этой встрече хозяева просто не могут проиграть

Альтернативный прогноз: Хозяева паркета не преминут накидать обескровленному сопернику как можно больше очков

Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.75.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.01.