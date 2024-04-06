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    «Торонто» доставит сложности «оленям»?

    «Милуоки» — «Торонто». Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 06 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Торонто»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 06 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Милуоки» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: В последних поединках «Милуоки» выглядит совсем беспомощным, хотя к клубу из Висконсина относятся, как серьезному претенденту как минимум на финал конференции. «Олени» по-прежнему находятся на втором месте в восточной конференции.

    Последние матчи: За пять последних матчей «Бакс» выиграли всего лишь один раз, и недовольство новым тренером все больше и больше нарастает.

    Травмированные игроки: Клубу из Висконсина сейчас не могут помочь Холлоуэй и Лиллард, но даже с такими незначительными потерями клуб Риверса выглядит совсем слабо.

    Общий тонус клуба: Если хозяева паркета проиграют своему сопернику и в предстоящем поединке, то это будет настоящей катастрофой для одного из лидеров Востока.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Баскетбол, демонстрируемый «Торонто», выглядит как агония. Но при всем этом канадский клуб продолжает находиться в свободном течении на 12 месте Востока.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Дружина Раяковича не может победить с начала марта, а серия проигранных встреч составляет уже 15 (!) матчей кряду.

    Травмированные игроки: Канадский клуб не может рассчитывать на своих сильнейших игроков, поскольку они все лечатся. Сейчас в лазарете у «Рэпторз» находятся семь баскетболистов.

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    Общий тонус клуба: Несмотря на то, что матч будет проходить на выезде в Висконсине гости могут постараться обыграть проблемный «Милуоки».

    Статистика для ставок

    • У «Милуоки» всего лишь одна победа за пять последних поединков

    • «Торонто» не может победить 15 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.10, а на победу «Торонто» — 8.00.

    Прогноз: В этой встрече хозяева просто не могут проиграть

    Альтернативный прогноз: Хозяева паркета не преминут накидать обескровленному сопернику как можно больше очков

    Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.75.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.01.

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    Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Торонто» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» доставит сложности «оленям»?
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