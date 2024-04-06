«Милуоки»
Турнирное положение: В последних поединках «Милуоки» выглядит совсем беспомощным, хотя к клубу из Висконсина относятся, как серьезному претенденту как минимум на финал конференции. «Олени» по-прежнему находятся на втором месте в восточной конференции.
Последние матчи: За пять последних матчей «Бакс» выиграли всего лишь один раз, и недовольство новым тренером все больше и больше нарастает.
Травмированные игроки: Клубу из Висконсина сейчас не могут помочь Холлоуэй и Лиллард, но даже с такими незначительными потерями клуб Риверса выглядит совсем слабо.
Общий тонус клуба: Если хозяева паркета проиграют своему сопернику и в предстоящем поединке, то это будет настоящей катастрофой для одного из лидеров Востока.
«Торонто»
Турнирное положение: Баскетбол, демонстрируемый «Торонто», выглядит как агония. Но при всем этом канадский клуб продолжает находиться в свободном течении на 12 месте Востока.
Последние матчи: Дружина Раяковича не может победить с начала марта, а серия проигранных встреч составляет уже 15 (!) матчей кряду.
Травмированные игроки: Канадский клуб не может рассчитывать на своих сильнейших игроков, поскольку они все лечатся. Сейчас в лазарете у «Рэпторз» находятся семь баскетболистов.
Общий тонус клуба: Несмотря на то, что матч будет проходить на выезде в Висконсине гости могут постараться обыграть проблемный «Милуоки».
Статистика для ставок
- У «Милуоки» всего лишь одна победа за пять последних поединков
- «Торонто» не может победить 15 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.10, а на победу «Торонто» — 8.00.
Прогноз: В этой встрече хозяева просто не могут проиграть
- 2.90Финикс — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.82Даллас — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.91Нью-Орлеан — Сан-Антонио: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Хозяева паркета не преминут накидать обескровленному сопернику как можно больше очков
Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.75.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.01.