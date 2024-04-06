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    «Голден Стэйт» повторит успех в сражении с «Далласом»?

    «Даллас» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 2.82) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» 6 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 06 Апреля 2024 года

    «Даллас»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» закрепился на 5 месте, одержав 46 побед и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Даллас» одержал домашнюю победу над «Атлантой» (109:95). Вклад в победу команды внёс Кайри Ирвинг, который отправил в кольцо соперника 26 очков.

    Не сыграют: Из-за травмы лодыжки игру пропустит Джошуа Грин, у Дерека Лайвли — травма ноги, по личным причинам будет отсутствовать Грег Браун, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» оступился лишь в игре против «Голден Стэйт» (100:104). В остальных встречах «техасские ковбои» добились побед над «Хьюстоном» (125:107) и «Сакраменто» (107:103, 132:96).

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: «Голден Стэйт» практически обеспечил себе место в плей-ин национальной баскетбольной ассоциаций. К этой минуте «золотые» занимают заветное 10 место в турнирной таблице Западной конференции. В активе калифорнийцев 42 победы, в пассиве — 34 проигрыша.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Победная серия «Голден Стэйт» составляет 6 матчей. Так в рамках минувшего игрового дня калифорнийцы смогли выиграть у «Далласа» (104:100), «Сан-Антонио» (117:113), «Шарлотт» (115:97), «Орландо» (101:93) и «Майами» (113:92).

    Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов «Голден Стэйт». С травмами колена вне игры остались Джонатан Куминга и Дарио Шарич, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В этом году «Голден Стэйт» не идёт высоко в таблице, но вновь показывает классный баскетболи на финальной стадии чемпионата. «Голден Стэйт» снова в топ-10 по атакующему рейтингу. Томпсон и Уиггинс стали стабильнее, раскрылись молодые Куминга, Подземски и Джексон-Дэвис.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Даллас» сыграли три раза

    • «Даллас» дважды выиграл у «Голден Стэйт» (109:99, 132:122)

    • «Голден Стэйт» взял реванш у «Далласа» со счётом 104:100

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Голден Стэйт» — 2.82.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Буквально недавно соперники играли между собой. Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» с разницей в 4 очка. Калифорнийцы набрали ход, не исключаем новой победы «золотых» в противостоянии с грозным соперником.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.82.

    Прогноз: Или можно сыграть на результативности матча. 204 очка — суммарный результат двух соперников. Есть вероятность, что соперники сыграют по низам в предстоящей игре.

    Ставка: ТМ 225 с коэффициентом 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.82. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» повторит успех в сражении с «Далласом»?
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