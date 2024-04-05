«Майами»
Турнирное положение: Последние результаты «Майами» впечатляют, а в таблице Востока клуб из Флориды комфортно себя чувствует на седьмой позиции.
Последние матчи: «Хит» демонстрируют неплохой ход, поскольку за три последних поединка они не потерпели ни одного поражения. Лидеры клуба постепенно набирают форму к предстоящему розыгрышу плей-офф.
Травмированные игроки: Не радуют долгосрочные травмы Ричардсона и Хирро, но тренерский штаб «Майами» научился обходиться без них на протяжении сезона.
Общий тонус клуба: Если брать во внимание, что в состав «Филадельфии» вернулся Эмбиид, то хозяевам придется очень несладко.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Результаты «Филадельфии» на протяжении последних двух месяцев только расстраивали, поскольку пенсильванский коллектив скатился с третьей строчки таблицы на восьмую.
Последние матчи: Никаких позитивных мыслей перед игрой против «Оклахомы» не было, но тут из ниоткуда взялись инсайды, что Эмбиид примет участие в матче, и поклонники клуба взбодрились. «76-м» удалось совершить практически невероятное и одолеть лидера Запада на своей площадке.
Травмированные игроки: Если центровой смог вернуться на паркет, то Вот Ковингтон, Мелтон и Макси по-прежнему не могут помочь своему клубу, а тут к ним присоединился ещё и Бабма.
Общий тонус клуба: Без такой поддержки камерунцу будет максимально тяжело в матче против «Майами».
Статистика для ставок
- «Хит» выиграли три из последних четырех встреч у «Филадельфии»
- «Майами» не проигрывает три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.39, а на победу «Филадельфии» — 3.15.
Прогноз: Гости имеют весьма неплохие шансы на победу.
- 1.64Нью-Йорк — Сакраменто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.82Даллас — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.90Финикс — Кливленд: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Игра может порадовать глаз солидным итоговым тоталом матча
Ставка: П2 с коэффициентом 3.15.
Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.13.