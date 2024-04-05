ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РоналдоРоналдо, Ибрагимович, Кейн и еще семь звезд, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов Конор Макгрегор«Чендлер — тот соперник, при котором Конор будет блистать» — громкое интервью Мойкано о возвращении Макгрегора «Спартак» — «Зенит»«Спартак» — «Зенит» 1:2. Онлайн
  • 00:52
    • Генеральный директор «Спартака» рассказал о будущем Абаскаля
    Все новости спорта

    Эмбиид не позволит победить «Майами»?

    «Майами» — «Филадельфия». Ставка (к. 3.15) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 05 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Касейя Центре» 05 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Майами» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Майами»

    Турнирное положение: Последние результаты «Майами» впечатляют, а в таблице Востока клуб из Флориды комфортно себя чувствует на седьмой позиции.

    Последние матчи: «Хит» демонстрируют неплохой ход, поскольку за три последних поединка они не потерпели ни одного поражения. Лидеры клуба постепенно набирают форму к предстоящему розыгрышу плей-офф.

    Травмированные игроки: Не радуют долгосрочные травмы Ричардсона и Хирро, но тренерский штаб «Майами» научился обходиться без них на протяжении сезона.

    Общий тонус клуба: Если брать во внимание, что в состав «Филадельфии» вернулся Эмбиид, то хозяевам придется очень несладко.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Результаты «Филадельфии» на протяжении последних двух месяцев только расстраивали, поскольку пенсильванский коллектив скатился с третьей строчки таблицы на восьмую.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Никаких позитивных мыслей перед игрой против «Оклахомы» не было, но тут из ниоткуда взялись инсайды, что Эмбиид примет участие в матче, и поклонники клуба взбодрились. «76-м» удалось совершить практически невероятное и одолеть лидера Запада на своей площадке.

    Травмированные игроки: Если центровой смог вернуться на паркет, то Вот Ковингтон, Мелтон и Макси по-прежнему не могут помочь своему клубу, а тут к ним присоединился ещё и Бабма.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Общий тонус клуба: Без такой поддержки камерунцу будет максимально тяжело в матче против «Майами».

    Статистика для ставок

    • «Хит» выиграли три из последних четырех встреч у «Филадельфии»

    • «Майами» не проигрывает три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.39, а на победу «Филадельфии» — 3.15.

    Прогноз: Гости имеют весьма неплохие шансы на победу.

    Альтернативный прогноз: Игра может порадовать глаз солидным итоговым тоталом матча

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.15.

    Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Шелтон — Бергс
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шарлотт — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вашингтон — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бруклин — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Бостон — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Атланта — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Миннесота — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер Майами — Монтеррей
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Финикс — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аризона — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Филадельфия» с коэффициентом 3.15. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Эмбиид не позволит победить «Майами»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры