В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Касейя Центре» 05 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Майами» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Последние результаты «Майами» впечатляют, а в таблице Востока клуб из Флориды комфортно себя чувствует на седьмой позиции.

Последние матчи: «Хит» демонстрируют неплохой ход, поскольку за три последних поединка они не потерпели ни одного поражения. Лидеры клуба постепенно набирают форму к предстоящему розыгрышу плей-офф.

Травмированные игроки: Не радуют долгосрочные травмы Ричардсона и Хирро, но тренерский штаб «Майами» научился обходиться без них на протяжении сезона.

Общий тонус клуба: Если брать во внимание, что в состав «Филадельфии» вернулся Эмбиид, то хозяевам придется очень несладко.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Результаты «Филадельфии» на протяжении последних двух месяцев только расстраивали, поскольку пенсильванский коллектив скатился с третьей строчки таблицы на восьмую.

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Последние матчи: Никаких позитивных мыслей перед игрой против «Оклахомы» не было, но тут из ниоткуда взялись инсайды, что Эмбиид примет участие в матче, и поклонники клуба взбодрились. «76-м» удалось совершить практически невероятное и одолеть лидера Запада на своей площадке.

Травмированные игроки: Если центровой смог вернуться на паркет, то Вот Ковингтон, Мелтон и Макси по-прежнему не могут помочь своему клубу, а тут к ним присоединился ещё и Бабма.

Общий тонус клуба: Без такой поддержки камерунцу будет максимально тяжело в матче против «Майами».

Статистика для ставок

«Хит» выиграли три из последних четырех встреч у «Филадельфии»

«Майами» не проигрывает три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.39, а на победу «Филадельфии» — 3.15.

Прогноз: Гости имеют весьма неплохие шансы на победу.

Альтернативный прогноз: Игра может порадовать глаз солидным итоговым тоталом матча

Ставка: П2 с коэффициентом 3.15.

Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.13.