В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на стадионе «Голден 1 Арена» 3 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сакраменто»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 8 месте. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 74 матча, одержав 43 победы и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: «Сакраменто» добыл победу в последней игре регулярного чемпионата, переиграв на своей арене «Юту» (127:106). В составе победителей отличился Киган Мюррей, который набрал 25 очков в матче.

Не сыграют: «Сакраменто» не сможет рассчитывать на трёх защитников. С травмой колена из строя выбыл Малик Монк, у Кевина Хьюртера травмировано плечо. Под вопросом участие Джордана Форда, который травмировал спину.

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Состояние команды: О травм оправились два игрока «Сакраменто», вернулись в строй команды Александр Везенков и Трей Лайлз.

До встречи с «Ютой», «Сакраменто» в последних двух матчах против «Далласа» потерпел фиаско (103:107, 96:132). Были и две победы над «Филадельфией» (108:96) и «Орландо» (109:107).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Команда из Лос-Анджелеса близка к квалификации в плей-офф баскетбольной ассоциации. «Клипперс» расположился в топ-4 Западной конференции при 47 победах и 27 поражениях. Команды, занимающие места с 1 по 3 уже вышли в 1/8 финала турнира. Речь о «Миннесоте», «Денвере» и «Оклахоме».

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Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» выдаёт победную серию из трёх матчей. В минувшем туре «парикмахеры» переиграли «Шарлотт» (130:118). Вклад в победу клуба внёс Пол Джордж, форвард «Клипперс» отправил в кольцо соперника 41 очко.

Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов: с травмой руки в лазарете находится Мусса Диабате, а с травмой пальца — Джордан Миллер.

Состояние команды: Из лазарета в строй команды постепенно возвращаются игроки. Ранее от травмы ноги восстановился Норман Пауэлл, теперь реабилитацию прошли Расселл Уэстбрук и Пи Джей Такер.

«Лос-Анджелес Клипперс» поймал победную волну, в выигрышную серию команды также входят игры против «Орландо» (100:97) и «Филадельфии» (108:107).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Сакраменто» и «Лос-Анджелес Клипперс» сыграли три раза раза

«Клипперс» дважды переиграл «Сакраменто» (131:117, 119:99)

«Сакраменто» взял реванш в третьем круге, переиграв «Клипперс» со счётом 123:107

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.06.

ТБ 220 и ТМ 220 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, чтобы не рисковать можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты «Сакраменто» и «Клипперс» забрасывают друг другу в среднем 230 очков.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 2.15.