В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на арене «Юнайтед Центр» 2 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: «Чикаго» продолжает удерживать за собой 9 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Быки» в этом сезоне регулярного чемпионата провели 75 матчей, одержав 36 побде и потерпев 39 поражений.

Последние матчи: Лидер «Чикаго» Демар Дерозан сыграл ключевую роль в поединке против «Миннесоты», забросв в кольцо соперника 27 очков. До дабл-даблу баскетболисту не хватило двух передач. Иллинойский клуб переиграл «лесных волков» со счётом 109:101.

Не сыграют: В лазарете иллинойского клуба находятся Джулиан Филиппс, у которого травма ноги. Выбыл из строя также Лонзо Болл (травма колена), Зак Лавин (травма лодыжки) и Патрик Уильямс (травма ноги).

Состояние команды: В последних пяти встречах «Чикаго» выиграл лишь две игры. Помимо виктории над «Миннесотой», «быки» переиграли «Индиану» (125:99). Были и три поражения в поединках против «Бруклина» (108:125), «Вашингтона» (105:107) и «Бостона» (113:124).

«Атланта»

Турнирное положение: «Ястребы» продолжают сражаться за место в зоне плей-ин. «Атланта» на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 34 побед и потерпев 40 поражений.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: Команда из штата Джорджия в минувшем туре уступила «Милуоки» (113:122).

Не сыграют: С травмой пальца в лазарете «Атланты» находится лидер команды Трей Янг. Также травмированы Саддик Бей, Мухамед Гейе, Кобэ Буфкин, Эй-Джей Гриффин, Сет Ланди и Ониека Оконгву.

Состояние команды: Прервалась выигрышная серия «Атланты», которая состояла из четырёх матчей. «Ястребы» выиграли у «Портленда» (120:106), «Бостона» (120:118, 123:122) и «Шарлотт» (132:91).

Статистика для ставок

В этом сезоне соперники играли два раза

«Чикаго» одержал две победы над «Атлантой» (136:126, 118:113)

Прервалась победная серия «Атланты», которая состояла из 4 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чикаго» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Атланты» — 2.31.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.93.

Прогноз: У «Чикаго» уже есть опыт победной игры над «Атлантой». К тому же, у гостевой команды есть большие проблемы с составом, в лазерете лидер «ястребов» Трей Янг. Ставим на победу команды из Иллинойса.

Ставка: Фора «Чикаго» (-6) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Чикаго» и «Атланты» забрасывают друг другу 230 очков.

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.93.