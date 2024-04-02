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    «Чикаго» не отдаст победу принципиальному сопернику

    «Чикаго» — «Атланта». Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 2 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Атланта»
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    «Индиана»- «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на арене «Юнайтед Центр» 2 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Апреля 2024 года

    «Чикаго»

    Турнирное положение: «Чикаго» продолжает удерживать за собой 9 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Быки» в этом сезоне регулярного чемпионата провели 75 матчей, одержав 36 побде и потерпев 39 поражений.

    Последние матчи: Лидер «Чикаго» Демар Дерозан сыграл ключевую роль в поединке против «Миннесоты», забросв в кольцо соперника 27 очков. До дабл-даблу баскетболисту не хватило двух передач. Иллинойский клуб переиграл «лесных волков» со счётом 109:101.

    Не сыграют: В лазарете иллинойского клуба находятся Джулиан Филиппс, у которого травма ноги. Выбыл из строя также Лонзо Болл (травма колена), Зак Лавин (травма лодыжки) и Патрик Уильямс (травма ноги).

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Чикаго» выиграл лишь две игры. Помимо виктории над «Миннесотой», «быки» переиграли «Индиану» (125:99). Были и три поражения в поединках против «Бруклина» (108:125), «Вашингтона» (105:107) и «Бостона» (113:124).

    «Атланта»

    Турнирное положение: «Ястребы» продолжают сражаться за место в зоне плей-ин. «Атланта» на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 34 побед и потерпев 40 поражений.

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    Последние матчи: Команда из штата Джорджия в минувшем туре уступила «Милуоки» (113:122).

    Не сыграют: С травмой пальца в лазарете «Атланты» находится лидер команды Трей Янг. Также травмированы Саддик Бей, Мухамед Гейе, Кобэ Буфкин, Эй-Джей Гриффин, Сет Ланди и Ониека Оконгву.

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    Состояние команды: Прервалась выигрышная серия «Атланты», которая состояла из четырёх матчей. «Ястребы» выиграли у «Портленда» (120:106), «Бостона» (120:118, 123:122) и «Шарлотт» (132:91).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне соперники играли два раза

    • «Чикаго» одержал две победы над «Атлантой» (136:126, 118:113)

    • Прервалась победная серия «Атланты», которая состояла из 4 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чикаго» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Атланты» — 2.31.

    ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: У «Чикаго» уже есть опыт победной игры над «Атлантой». К тому же, у гостевой команды есть большие проблемы с составом, в лазерете лидер «ястребов» Трей Янг. Ставим на победу команды из Иллинойса.

    Ставка: Фора «Чикаго» (-6) с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Чикаго» и «Атланты» забрасывают друг другу 230 очков.

    Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Атланта» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» не отдаст победу принципиальному сопернику
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