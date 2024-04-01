В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Юту». Игра пройдет на стадионе «Голден 1 Арена» 1 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сакраменто» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сакраменто»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 8 месте. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 73 матча, одержав 42 победы и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: «Сакраменто» допустил новую осечку, проиграв в минувшем туре регулярного чемпионата «Далласу» (103:107).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из строя также выбыли Трей Лайлз и Кевин Хьюртер, у баскетболистов травма колена и плеча соответственно.

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Состояние команды: В последних пяти встречах «Сакраменто» добился побед над «Орландо» (109:107) «Филадельфией» (96:108), но уступил «Вашингтону» (102:109) и «Далласу» (96:132).

«Юта»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место, одержав 29 побед и потерпев 45 поражений.

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Последние матчи: «Юта» допустила осечку в матче последнего тура регулярного чемпионата, уступив «Хьюстону» (100:101).

Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма поясницы.

Состояние команды: «Юта» терпит одну неудачу за другой, «музыканты» проиграли в восьмой игре подряд. В проигрышную серию команды также входят матчи против «Далласа» (97:113, 105:115), «Оклахомы» (107:119), «Миннесоты» (104:114, 100:119), «Хьюстона» (119:147) и «Сан-Антонио» (111:118).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Сакраменто» и «Юта» сыграли два раза

«Сакраменто» дважды переиграл «Юту» (125:104, 130:114)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Юты» — 7.04.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, однако в составе «Сакраменто» результативностью в последних матчах отмечается Де’Аарон Фокс. Ставим на успех калифорнийцев.

Ставка: Фора «Сакраменто» (-12.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты «Сакраменто» и «Юты» забрасывают друг другу в среднем 230 очков.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.