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    «Короли» дадут отпор «музыкантам»?

    «Сакраменто» — «Юта». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Юта»
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    «Сакраменто» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Юту». Игра пройдет на стадионе «Голден 1 Арена» 1 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сакраменто» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Апреля 2024 года

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 8 месте. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 73 матча, одержав 42 победы и потерпев 31 поражение.

    Последние матчи: «Сакраменто» допустил новую осечку, проиграв в минувшем туре регулярного чемпионата «Далласу» (103:107).

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из строя также выбыли Трей Лайлз и Кевин Хьюртер, у баскетболистов травма колена и плеча соответственно.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Сакраменто» добился побед над «Орландо» (109:107) «Филадельфией» (96:108), но уступил «Вашингтону» (102:109) и «Далласу» (96:132).

    «Юта»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место, одержав 29 побед и потерпев 45 поражений.

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    Последние матчи: «Юта» допустила осечку в матче последнего тура регулярного чемпионата, уступив «Хьюстону» (100:101).

    Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма поясницы.

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    Состояние команды: «Юта» терпит одну неудачу за другой, «музыканты» проиграли в восьмой игре подряд. В проигрышную серию команды также входят матчи против «Далласа» (97:113, 105:115), «Оклахомы» (107:119), «Миннесоты» (104:114, 100:119), «Хьюстона» (119:147) и «Сан-Антонио» (111:118).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Сакраменто» и «Юта» сыграли два раза

    • «Сакраменто» дважды переиграл «Юту» (125:104, 130:114)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Юты» — 7.04.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, однако в составе «Сакраменто» результативностью в последних матчах отмечается Де’Аарон Фокс. Ставим на успех калифорнийцев.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-12.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты «Сакраменто» и «Юты» забрасывают друг другу в среднем 230 очков.

    Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Юта» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Короли» дадут отпор «музыкантам»?
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