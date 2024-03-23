В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Таргет Центре» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Пальму первенства на Западе «Миннесота» уступила другим клубам, но отстала от соперников совсем на немного.

Последние матчи: Всего лишь одна победа отделяет клуб из Миннеаполиса от лидеров, но крайний матч был как раз и проигран одному из них — «Денверу» (112:115).

Травмированные игроки: Финч перед игрой с сильным соперником не сможет рассчитывать на Кларка, Райда и Таунса.

Общий тонус клуба: Матч с «Кливлендом» не претендует на легкую прогулку, даже несмотря на то, что много ключевых игроков будут отсутствовать из-за травм.

«Кливленд»

Турнирное положение: Последние результаты «Кливленда» нельзя назвать удовлетворительными, но клуб продолжает располагаться на третьем месте в восточной конференции.

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Последние матчи: Победы чередуются с поражениями, но это помогает продолжать держаться на плаву клубу из Огайо.

Травмированные игроки: «Кавальерс» продолжают страдать от эпидемии травм. В предстоящем матче не смогут принять участие Джером, Митчелл, Мобли, Струс и Уэйд.

Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» получится тяжелым в плане физики, и шансов увезти победу с непростого выезда откровенно немного.

Статистика для ставок

«Миннесота» за четыре последних очных поединка проиграла только один раз «Кливленду»

За четыре последних поединка «волки» проиграли лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров : на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.39, а на победу «Кливленда» — 2.69.

Прогноз: «Миннесота» добудет домашнюю победу.

Альтернативный прогноз: Вероятность «верхового» исхода матча крайне высока.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.21.