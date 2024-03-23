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    «Миннесота» имеет больше шансов на победу?

    «Миннесота» — «Кливленд». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Кливленд»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Таргет Центре» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Марта 2024 года

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Пальму первенства на Западе «Миннесота» уступила другим клубам, но отстала от соперников совсем на немного.

    Последние матчи: Всего лишь одна победа отделяет клуб из Миннеаполиса от лидеров, но крайний матч был как раз и проигран одному из них — «Денверу» (112:115).

    Травмированные игроки: Финч перед игрой с сильным соперником не сможет рассчитывать на Кларка, Райда и Таунса.

    Общий тонус клуба: Матч с «Кливлендом» не претендует на легкую прогулку, даже несмотря на то, что много ключевых игроков будут отсутствовать из-за травм.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Последние результаты «Кливленда» нельзя назвать удовлетворительными, но клуб продолжает располагаться на третьем месте в восточной конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Победы чередуются с поражениями, но это помогает продолжать держаться на плаву клубу из Огайо.

    Травмированные игроки: «Кавальерс» продолжают страдать от эпидемии травм. В предстоящем матче не смогут принять участие Джером, Митчелл, Мобли, Струс и Уэйд.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» получится тяжелым в плане физики, и шансов увезти победу с непростого выезда откровенно немного.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» за четыре последних очных поединка проиграла только один раз «Кливленду»

    • За четыре последних поединка «волки» проиграли лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров : на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.39, а на победу «Кливленда» — 2.69.

    Прогноз: «Миннесота» добудет домашнюю победу.

    Альтернативный прогноз: Вероятность «верхового» исхода матча крайне высока.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.21.

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    Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Кливленд» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» имеет больше шансов на победу?
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