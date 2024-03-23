«Миннесота»
Турнирное положение: Пальму первенства на Западе «Миннесота» уступила другим клубам, но отстала от соперников совсем на немного.
Последние матчи: Всего лишь одна победа отделяет клуб из Миннеаполиса от лидеров, но крайний матч был как раз и проигран одному из них — «Денверу» (112:115).
Травмированные игроки: Финч перед игрой с сильным соперником не сможет рассчитывать на Кларка, Райда и Таунса.
Общий тонус клуба: Матч с «Кливлендом» не претендует на легкую прогулку, даже несмотря на то, что много ключевых игроков будут отсутствовать из-за травм.
«Кливленд»
Турнирное положение: Последние результаты «Кливленда» нельзя назвать удовлетворительными, но клуб продолжает располагаться на третьем месте в восточной конференции.
Последние матчи: Победы чередуются с поражениями, но это помогает продолжать держаться на плаву клубу из Огайо.
Травмированные игроки: «Кавальерс» продолжают страдать от эпидемии травм. В предстоящем матче не смогут принять участие Джером, Митчелл, Мобли, Струс и Уэйд.
Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» получится тяжелым в плане физики, и шансов увезти победу с непростого выезда откровенно немного.
Статистика для ставок
- «Миннесота» за четыре последних очных поединка проиграла только один раз «Кливленду»
- За четыре последних поединка «волки» проиграли лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров : на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.39, а на победу «Кливленда» — 2.69.
Прогноз: «Миннесота» добудет домашнюю победу.
- 2.50Финикс — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- 1.83Сан-Антонио — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.01Торонто — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Вероятность «верхового» исхода матча крайне высока.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.21.