«Голден Стэйт»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» расположился на 10 месте, одержав 36 побед и проиграв 32 встречи.
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Голден Стэйт» добился разгромной победы в поединке против «Мемфиса» (137:116). В составе победителей стоит отметить результативную игру Джонатан Куминга, который набрал 26 очков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Голден Стэйт» теперь в боевом составе, от травмы спины восстановился Дрэймонд Грин, а от травмы колена — Мозес Муди. Ранее из лазарета в строй команды вернулись Брандин Подземски и Эндрю Уиггинс.
В последних пяти встречах «Голден Стэйт» проиграл «Далласу» (99:109) и «Голден Стэйт» (112:119), а также одержал победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:121) и «Сан-Антонио» (112:102).
«Индиана»
Турнирное положение: Команда из Индианаполиса поднялась в зону плей-офф баскетбольной ассоциации. «Индиана» расположилась на 6 месте при 39 победах и 31 поражении.
Последние матчи: Камерунский форвард «Индианы» Паскаль Сиакам набрал 25 очков в матче против «Детройта» и принёс «иноходцам» победу над соперником (122:103).
Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Индиана» восстанавливает силы, в строй команды уже вернулся лидер О Джи Ануноби, а также Робинсон, Рэндл, Вашингтон. Буквально на днях от травм оправились Даг Макдермотт и Ти Джей Макконнелл.
В последних пяти встречах «Индиана» смогла выиграть у «Бруклина» (121:100) и «Оклахомы» (121:111). Были и фиаско в играх против «Кливленда» (103:108) и «Чикаго» (129:132).
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» и «Индиана» в этом сезоне провели три матча
- «Индиана» дважды выиграла у «Голден Стэйт» (125:119, 112:104)
- «Голден Стэйт» оказался сильнее «Индианы» (131:109)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. На победу «Индианы» — 2.71.
ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 1.85Портленд — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.83Сан-Антонио — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.82Миннесота — Кливленд: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Оба клуба сейчас находятся на ходу, одержав по три победы в последних пяти поединках. «Голден Стэйт» и «Индиана» усилили состав, из лазарата вернулись ключевые баскетболисты «золотых» и «иноходцев». Ожидается равная игра со стороны соперников, чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счёте.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.
Прогноз: В среднем за игру команды забрасывают друг другу 240 очков.
Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.93.