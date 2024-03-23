В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на арене «Чейз Центр» 23 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Голден Стэйт» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» расположился на 10 месте, одержав 36 побед и проиграв 32 встречи.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Голден Стэйт» добился разгромной победы в поединке против «Мемфиса» (137:116). В составе победителей стоит отметить результативную игру Джонатан Куминга, который набрал 26 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: «Голден Стэйт» теперь в боевом составе, от травмы спины восстановился Дрэймонд Грин, а от травмы колена — Мозес Муди. Ранее из лазарета в строй команды вернулись Брандин Подземски и Эндрю Уиггинс.

В последних пяти встречах «Голден Стэйт» проиграл «Далласу» (99:109) и «Голден Стэйт» (112:119), а также одержал победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:121) и «Сан-Антонио» (112:102).

«Индиана»

Турнирное положение: Команда из Индианаполиса поднялась в зону плей-офф баскетбольной ассоциации. «Индиана» расположилась на 6 месте при 39 победах и 31 поражении.

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Последние матчи: Камерунский форвард «Индианы» Паскаль Сиакам набрал 25 очков в матче против «Детройта» и принёс «иноходцам» победу над соперником (122:103).

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Индиана» восстанавливает силы, в строй команды уже вернулся лидер О Джи Ануноби, а также Робинсон, Рэндл, Вашингтон. Буквально на днях от травм оправились Даг Макдермотт и Ти Джей Макконнелл.

В последних пяти встречах «Индиана» смогла выиграть у «Бруклина» (121:100) и «Оклахомы» (121:111). Были и фиаско в играх против «Кливленда» (103:108) и «Чикаго» (129:132).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» и «Индиана» в этом сезоне провели три матча

«Индиана» дважды выиграла у «Голден Стэйт» (125:119, 112:104)

«Голден Стэйт» оказался сильнее «Индианы» (131:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. На победу «Индианы» — 2.71.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Оба клуба сейчас находятся на ходу, одержав по три победы в последних пяти поединках. «Голден Стэйт» и «Индиана» усилили состав, из лазарата вернулись ключевые баскетболисты «золотых» и «иноходцев». Ожидается равная игра со стороны соперников, чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Прогноз: В среднем за игру команды забрасывают друг другу 240 очков.

Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.93.