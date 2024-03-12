В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на арене «Юнайтед Центр» 12 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: На 9-м месте турнирной таблицы Восточной конференции закрепился «Чикаго», который уже провел в этом сезоне 64 матча. Иллинойсцы одержали 31 победу и потерпели 33 поражения.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата прервалась победная серия «Чикаго», «быки» на выезде проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (102:112).

Не сыграют: 3 баскетболиста «Чикаго» находятся в лазарете из-за травм. Выбыли из строя Лонзо Болл, Зак Лавин и Патрик Уильямс.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: В выигрышную серию «Чикаго» вошли поединки против «Голден Стэйт» (125:122), «Сакраменто» (113:109) и «Юты» (119:117).

«Даллас»

Турнирное положение: Команда из Техаса расположилась на 8 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Даллас» провел в регулярном чемпионате 64 матча, одержав 36 побед и потерпев 28 поражений.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Даллас» добился гостевой победы над «Детройтом» (142:124). В разгромной победе команды поучаствовал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 10 передач.

Не сыграют: По личным причинам игру пропустит центровой «Далласа» Дерек Лайвли. Дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В строй команды вернулись три баскетболиста: в первую очередь — лидер «Далласа» Лука Дончич, который оправился от травмы лодыжки. Восстановились от травм плеча и колена Деррик Джонс и Макс Клебер соответственно.

К тому же «Даллас» выдаёт победную серию из двух матчей. Помимо успешной игры над «Детройтом», «техасские ковбои» также переиграли «Майами» (114:108).

Статистика для ставок

«Даллас» в этом сезоне выиграл у «Чикаго» (114:105)

Победная серия «Далласа» состоит из двух матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Чикаго» — 2.04.

Фора «Чикаго» (+2.5) и фора «Далласа» (-2.5) принимаются с одинаковым коэффициентом —1.83.

Прогноз: «Даллас» обрел мощь с возвращением в состав своих лидеров. К тому же «ковбои» знают как побеждать «Чикаго», опыт есть. Ставим на победу «Далласа» в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Далласа» (-2.5) с коэффициентом 1.82.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Чикаго» и «Далласа» забросили друг другу 219 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.99.