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    «Сакраменто» не отдаст победу аутсайдеру

    «Сакраменто» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Сан-Антонио»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на стадионе «Голден 1 Арена» 8 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сакраменто» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 7 месте. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 61 матч при 35 победах и 26 поражениях.

    Последние матчи: Лидер «Сакраменто» Де’Аарон Фокс сыграл важную роль в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:120). Защитник калифорнийского коллектив отправил в кольцо соперника 44 очка, совершил 4 подбора и отдал 4 передачи.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последнее время «Сакраменто» выступает с переменным успехом в регулярном чемпионате. В пяти матчах «короли» выиграли лишь два, была и победа над лидером Западной конференции — «Миннесотой» (124:120). Также калифорнийцы проиграли «Чикаго» (109:113), «Денверу» (96:117) и «Майами» (110:121).

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: До конца регулярного чемпионата баскетболистам «Сан-Антонио» осталось провести 20 матчей. На данный момент техасский коллектив занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «шпор» 13 побед и 49 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Сан-Антонио», которая состояла из двух матче. В рамках минувшего игрового дня техасцы проиграли на выезде «Хьюстону» (101:114).

    Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. Из-за травмы лодыжки из строя выбыл Виктор Вембаньяма. Дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: Лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма оказался в лазарете команды в матче последнего тура против «Хьюстона». Центровой «шпор» провел на площадке лишь 30 минут и 30 секунд игрового времени. За это время баскетболист оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Сан-Антонио» и «Сакраменто» сыграли дважды

    • «Сакраменто» дважды выиграл у «Сан-Антонио» (127:122, 129:120)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Сан-Антонио» — 5.28.

    ТБ 238 и ТМ 238 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

    Прогноз: «Сакраменто» не должен встретить сопротивления со стороны «Сан-Антонио». К тому же соперник не сможет рассчитывать на своего лидера Вембаньяму.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-10.5) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Сан-Антонио» и «Сакраменто» забрасывают друг другу 250 очков. Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 2.13.

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    Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» не отдаст победу аутсайдеру
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