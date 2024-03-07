В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на арене «Чейз Центр» 7 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Голден Стэйт» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Клуб из Калифорнии потерял одну строчку, опустившись на 10 место турнирной таблицы Западной конференции. «Голден Стэйт» в этом сезоне провел 60 матчей, одержав 32 победы и потерпев 28 поражений.

Последние матчи: Прервалась победная серия «Голден Стэйт», «золотые» в минувшем туре проиграли лидеру Восточной конференции — «Бостону» (88:140).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится Брандин Подземски. Под вопрос участие Эндрю Уиггинса, игрок возможно не сыграет в предстоящей игре по семейным обстоятельствам.

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Состояние команды: В строй калифорнийской команды вернулись Клей Томпсон, Гэри Пэйтон и Крис Пол. До матча с «Бостоном» баскетболисты «Голден Стэйт» в гостевых играх побеждали «Торонто» (120:105), «Нью-Йорк» (110:99) и «Вашингтон» (123:112).

«Милуоки»

Турнирное положение: Баскетболисты из штата Висконсин занимают 2 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Милуоки» в этом сезоне провели 62 матча, одержав 41 победу и потерпев 21 проигрыш.

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Последние матчи: Шесть матчей — шесть побед — результат последних матчей с участием «Милуоки». В минувшем туре «олени» на домашней арене переиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (113:106). Лучшим игроком матча стал Дэмиан Лиллард, забросив 41 очков.

Не сыграют: Крис Миддлтон находится в лазарете с травмой лодыжки. Также под вопросом участие лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо, который получил травму ахилла.

Состояние команды: «Милуоки» выдаёт победную серию, которая состоит из шести матчей. «Баксы» также смогли переиграть «Чикаго» (113:97), «Филадельфию» (119:98), «Миннесоту» (112:107) и ещё раз «Шарлотт» (111:99, 123:85).

Статистика для ставок

«Милуоки» выиграл у «Голден Стэйт» (129:118)

Выигрышная серия «Милуоки» составляет 6 матчей

Прервалась трехматчевая победная серия «Голден Стэйт»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Милоуки» — 2.51.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: «Милуоки» нацелен продлить победную серию, но в матче против «Голден Стэйт». Есть большая вероятность, что лидер «баксов» Яннис Адетокунбо не сыграет. Однако мы рискнем и постави на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Милуоки» с коэффициентом 2.51.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Милуоки» и «Голден Стэйт» забросили друг другу 247 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.97.