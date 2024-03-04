В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Центр Фрост Банк» 4 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сан-Антонио» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: До конца регулярного чемпионата баскетболистам «Сан-Антонио» осталось провести 22 матча. На данный момент техасский коллектив занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «шпор» 12 побед и 38 поражений.

Последние матчи: «Сан-Антонио» прервал пятиматчевую проигрышую серию, переиграв на свое арене одного из лидеров Западной конференции — «Оклахому» (132:118).

В сенсационной победе команды из Техаса поучаствовал Девин Васселл, который отправил в кольцо соперника 28 очков, сделал 3 подбора и отдал 9 передач. Ещё один лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов.

Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. Также не сыграет в матче Джулиан Шампэйн из-за травмы лодыжки. Дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Ранее «Сан-Антонио» не смог выиграть у «Миннесоты» (105:114), «Юты» (109:128), «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:123), «Сакраменто» (122:127) и «Далласа» (93:116).

«Индиана»

Турнирное положение: Команда из Индианаполиса уверенно держится в зоне плей-ин баскетбольной ассоциации. «Индиана» расположилась на 8 месте при 34 победах и 27 поражениях.

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Последние матчи: Матч последнего тура «Индиана» проиграла «Нью-Орлеану» (102:129).

Не сыграют: На данный момент в лазарете «Индианы» находятся два баскетболиста: с травмой икры из строя выбыл Даг Макдермотт и с травмой спины — Ти Джей Макконнелл, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: С возвращением в строй команды Ануноби, Робинсона, Рэндла, Вашингтона у «иноходцев» пошли результаты. В последних пяти играх «Индиана» выиграла три: были обыграны «Нью-Орлеан» (123:114), «Даллас» (133:111), «Детройт» (129:115).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Индиана» обыграла «Сан-Антонио» (152:111)

Проигрышная серия «Сан-Антонио» составляла 5 матчей

«Индиана» закрепилась на 8 месте таблицы Восточной конференции

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Сан-Антонио» — 3.06.

ТБ 243.5 и ТМ 243.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: В том что «Индиана» добьется победы, нет сомнений. «Иноходцы» классом выше, чем баскетболисты «Сан-Антонио». Ожидаем крупной победы гостевой команды.

Ставка: Фора «Индианы» (-6.5) с коэффициентом 2.01.

Прогноз: 263 очка — результат очной встречи «Сан-Антонио» и «Идианы». Так что не исключаем яркой игры от команд во второй встрече.

Ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.35.