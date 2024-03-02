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    «Индиана» добьется новой победы?

    «Нью-Орлеан» — «Индиана». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 2 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Индиана»
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    «Торонто» — «Индиана»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Смузи Кинг Центр» 2 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Команда из Луизианы продолжает борьбу за место в плей-офф баскетбольной ассоциации. На данный момент «Нью-Орлеан» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликаны» провели в этом сезоне 60 матчей одержав 35 побед и потерпев 25 поражений.

    Последние матчи: В последнем туре регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» потерпел неудачу в игре с «Индианой» (114:123). Несмотря на проигрыш отметим лучшего игрока матча Брэндона Ингрэма, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится Дайсон Дэниелс, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В строй команды после травмы лодыжки вернулся Си Джей Макколлум, дисквалификацию отбыл Жозе Альварадо.

    В последних пяти матчах «Нью-Орлеан» добился побед над «Нью-Йорком» (115:92) и «Хьюстоном» (127:105), но проиграл «Чикаго» (106:114) и «Майами» (95:106).

    «Индиана»

    Турнирное положение: «Иноходцы» постепенно улучшают турнирное положение, «Индиана» поднялась на 7 место и теперь находится в одной победе от зоны плей-офф. В активе команды 34 победы, в пассиве — 26 проигрышей.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Дабл-дабл Паскаля Сиакама из 24 очков и 11 подборов помог «Индиане» обыграть на своей арене «Нью-Орлеан» (123:114).

    Не сыграют: На данный момент в лазарете «Индианы» находятся два баскетболиста: с травмой икры из строя выбыл Даг Макдермотт и с травмой лодыжки — Аарон Несмт. Дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Индиана» постепенно восстанавливает силы, в строй клуба после травм вернулись Ануноби, Робинсон, Рэндл, Вашингтон. К тому же у «иноходцев» появился результат: так в последних матчах регулярного чемпионата были обыграны «Даллас» (133:111), «Детройт» (129:115) и «Торонто» (127:125).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Нью-Орлеан» и «Индиана» встречались трижды

    • «Нью-Орлеан» всего один раз обыграл «Индиану» (113:93)

    • «Индиана» смогла выиграть у «пеликанов» два раза (123:114,129:122)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. На победу «Индианы» — 2.67.

    ТБ 238 и ТМ 238 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

    Прогноз: Обе команды сейчас находятся в отменной форме, чтобы не выбирать одну из сторон можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счете.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: 240 очков — средний показатель игр «Нью-Орлеана» и «Индианы» в очных поединках. Так что можем ожидать очередной результативной игры со стороны «пеликанов» и «иноходцев».

    Ставка: ТБ 238 с коэффициентом 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Индиана» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» добьется новой победы?
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