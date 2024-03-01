«Шарлотт»
Турнирное положение: За счет побед в последних поединках «Шарлотт» укрепился на 13 строчке восточной конференции, но до «Торонто» очень далеко.
Последние матчи: За семь последних поединков клуб Клиффорда проиграл всего лишь два раза, причем последний пришелся на игру против того же «Милуоки» (85:123).
Травмированные игроки: Сейчас участвовать в матчах за свою команду не могут только Ламело Болл и Марк Уильямс.
Общий тонус клуба: Матч против «Милуоки» не сулит ничего хорошего для хозяев предстоящего матча, даже если им на протяжении всей игры будет сопутствовать удача.
«Милуоки»
Турнирное положение: Последние результаты «Милуоки» заставляют поклонников клуба немного приободриться, но третье место в конференции с таким составом это явно ниже потенциала «Бакс».
Последние матчи: К текущему моменту времени у коллектива из Висконсина уже три победы подряд.
Травмированные игроки: Док Риверс старается оптимизировать тренировки, чтобы игроки травмировались как можно реже, но Миддлтону от этого не легче, поскольку он опять вне игры.
Общий тонус клуба: Встреча против «Шарлотт» станет очередной легкой прогулкой, поскольку за пару дней ничего кардинально измениться не может.
Статистика для ставок
- «Милуоки» обыгрывает «Хорнетс» четыре матча подряд
- «Шарлотт» выиграл дома три матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 5.72, а на победу «Милуоки» — 1.16.
Прогноз: «Милуоки» выиграет этот матч достаточно легко.
Альтернативный прогноз: Игра будет мало результативной, в отличие от матча несколько дневной давности.
Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.27.