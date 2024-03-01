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    «Милуоки» одержит четвертую победу подряд?

    «Шарлотт» — «Милуоки». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Милуоки»
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    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 01 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Марта 2024 года

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: За счет побед в последних поединках «Шарлотт» укрепился на 13 строчке восточной конференции, но до «Торонто» очень далеко.

    Последние матчи: За семь последних поединков клуб Клиффорда проиграл всего лишь два раза, причем последний пришелся на игру против того же «Милуоки» (85:123).

    Травмированные игроки: Сейчас участвовать в матчах за свою команду не могут только Ламело Болл и Марк Уильямс.

    Общий тонус клуба: Матч против «Милуоки» не сулит ничего хорошего для хозяев предстоящего матча, даже если им на протяжении всей игры будет сопутствовать удача.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: Последние результаты «Милуоки» заставляют поклонников клуба немного приободриться, но третье место в конференции с таким составом это явно ниже потенциала «Бакс».

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: К текущему моменту времени у коллектива из Висконсина уже три победы подряд.

    Травмированные игроки: Док Риверс старается оптимизировать тренировки, чтобы игроки травмировались как можно реже, но Миддлтону от этого не легче, поскольку он опять вне игры.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Шарлотт» станет очередной легкой прогулкой, поскольку за пару дней ничего кардинально измениться не может.

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» обыгрывает «Хорнетс» четыре матча подряд

    • «Шарлотт» выиграл дома три матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 5.72, а на победу «Милуоки» — 1.16.

    Прогноз: «Милуоки» выиграет этот матч достаточно легко.

    Альтернативный прогноз: Игра будет мало результативной, в отличие от матча несколько дневной давности.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.27.

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    Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Милуоки» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» одержит четвертую победу подряд?
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