В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 01 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: За счет побед в последних поединках «Шарлотт» укрепился на 13 строчке восточной конференции, но до «Торонто» очень далеко.

Последние матчи: За семь последних поединков клуб Клиффорда проиграл всего лишь два раза, причем последний пришелся на игру против того же «Милуоки» (85:123).

Травмированные игроки: Сейчас участвовать в матчах за свою команду не могут только Ламело Болл и Марк Уильямс.

Общий тонус клуба: Матч против «Милуоки» не сулит ничего хорошего для хозяев предстоящего матча, даже если им на протяжении всей игры будет сопутствовать удача.

«Милуоки»

Турнирное положение: Последние результаты «Милуоки» заставляют поклонников клуба немного приободриться, но третье место в конференции с таким составом это явно ниже потенциала «Бакс».

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: К текущему моменту времени у коллектива из Висконсина уже три победы подряд.

Травмированные игроки: Док Риверс старается оптимизировать тренировки, чтобы игроки травмировались как можно реже, но Миддлтону от этого не легче, поскольку он опять вне игры.

Общий тонус клуба: Встреча против «Шарлотт» станет очередной легкой прогулкой, поскольку за пару дней ничего кардинально измениться не может.

Статистика для ставок

«Милуоки» обыгрывает «Хорнетс» четыре матча подряд

«Шарлотт» выиграл дома три матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 5.72, а на победу «Милуоки» — 1.16.

Прогноз: «Милуоки» выиграет этот матч достаточно легко.

Альтернативный прогноз: Игра будет мало результативной, в отличие от матча несколько дневной давности.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.27.