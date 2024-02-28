В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 28 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Погружение «Вашингтона» на дно продолжается, хотя, казалось бы, уже некуда.

Последние матчи: У коллектива Анселда уже 11 поражений подряд, и никакого просвета по улучшению результатов не предвидится.

Травмированные игроки: Столичная команда обновила свой лазарет, и теперь в нем находится четыре игрока: Кулибали, Кисперт, Ливерс и Авдия.

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Голден Стэйт» у хозяев нет ни единого шанса на успех.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Последние результаты «Голден Стэйт» с определенной долей уверенности позволяют говорить, что калифорнийский клуб способен ещё на какие-то свершения по нынешнему сезону.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За 10 последних матчей «Уорриорз» проиграли всего лишь два раза, что благоприятно сказалось на турнирном положении калифорнийского клуба.

Травмированные игроки: Последние недели у калифорнийского клуба не мог играть только Крис Пол, но сейчас к нему присоединился бразилец Сантос.

Общий тонус клуба: Практически невозможно представить, что может помешать приезжей команде увезти победу из столицы США.

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» не проигрывает «Визардс» на протяжении пяти последних встреч

«Вашингтон» за февраль месяц не выиграл ни одного матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашинтона» дают коэффициент 4.04, а на победу «Голден Стэйт» — 1.18.

Прогноз: «Голден Стэйт» разгромит хозяев паркета.

Альтернативный прогноз: Игра не получится сверх результативной.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.25.