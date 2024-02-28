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    «Уорриорз» добудут легкую победу?

    «Вашингтон» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 28 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Февраля 2024 года

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Погружение «Вашингтона» на дно продолжается, хотя, казалось бы, уже некуда.

    Последние матчи: У коллектива Анселда уже 11 поражений подряд, и никакого просвета по улучшению результатов не предвидится.

    Травмированные игроки: Столичная команда обновила свой лазарет, и теперь в нем находится четыре игрока: Кулибали, Кисперт, Ливерс и Авдия.

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Голден Стэйт» у хозяев нет ни единого шанса на успех.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Последние результаты «Голден Стэйт» с определенной долей уверенности позволяют говорить, что калифорнийский клуб способен ещё на какие-то свершения по нынешнему сезону.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За 10 последних матчей «Уорриорз» проиграли всего лишь два раза, что благоприятно сказалось на турнирном положении калифорнийского клуба.

    Травмированные игроки: Последние недели у калифорнийского клуба не мог играть только Крис Пол, но сейчас к нему присоединился бразилец Сантос.

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    Общий тонус клуба: Практически невозможно представить, что может помешать приезжей команде увезти победу из столицы США.

    Статистика для ставок

    • «Голден Стэйт» не проигрывает «Визардс» на протяжении пяти последних встреч

    • «Вашингтон» за февраль месяц не выиграл ни одного матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашинтона» дают коэффициент 4.04, а на победу «Голден Стэйт» — 1.18.

    Прогноз: «Голден Стэйт» разгромит хозяев паркета.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится сверх результативной.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.25.

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    «Вашингтон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Уорриорз» добудут легкую победу?
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