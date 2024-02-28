«Вашингтон»
Турнирное положение: Погружение «Вашингтона» на дно продолжается, хотя, казалось бы, уже некуда.
Последние матчи: У коллектива Анселда уже 11 поражений подряд, и никакого просвета по улучшению результатов не предвидится.
Травмированные игроки: Столичная команда обновила свой лазарет, и теперь в нем находится четыре игрока: Кулибали, Кисперт, Ливерс и Авдия.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Голден Стэйт» у хозяев нет ни единого шанса на успех.
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Последние результаты «Голден Стэйт» с определенной долей уверенности позволяют говорить, что калифорнийский клуб способен ещё на какие-то свершения по нынешнему сезону.
Последние матчи: За 10 последних матчей «Уорриорз» проиграли всего лишь два раза, что благоприятно сказалось на турнирном положении калифорнийского клуба.
Травмированные игроки: Последние недели у калифорнийского клуба не мог играть только Крис Пол, но сейчас к нему присоединился бразилец Сантос.
Общий тонус клуба: Практически невозможно представить, что может помешать приезжей команде увезти победу из столицы США.
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» не проигрывает «Визардс» на протяжении пяти последних встреч
- «Вашингтон» за февраль месяц не выиграл ни одного матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашинтона» дают коэффициент 4.04, а на победу «Голден Стэйт» — 1.18.
Прогноз: «Голден Стэйт» разгромит хозяев паркета.
Альтернативный прогноз: Игра не получится сверх результативной.
Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.25.