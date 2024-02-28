В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «Таргет Центре» 28 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Несмотря на то, что у «Миннесоты» сейчас есть определенные проблемы с составом, клуб из Миннеаполиса продолжает лидировать на Западе, имея такие же показатели по сезону, как и у «Оклахомы».

Последние матчи: В последней игре была одержана легкая победа над «Бруклином» (101:86), причем некоторые лидеры клуба вообще не появлялись на паркете.

Травмированные игроки: Не очень приятные новости для «Тимбервулвз», поскольку клубу в предстоящем матче не смогут помочь Гобер и Кларк.

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Сан-Антонио» хозяева заберут себе победу с закрытыми глазами.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: Сезона для «Сан-Антонио» оказался мрачным, а молодая поросль клуба не заиграла так, как этого хотел Попович. На выходе — безальтернативное последнее место в конференции.

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Последние матчи: За три последних поединка не было даже ни единого намека на выигрыш матча, хотя соперники были не из самых тяжелых.

Травмированные игроки: Недавно техасский клуб смог разбавить повседневную тоску победой над «Торонто», но вот уже четыре матча кряду нет никаких надежд на позитив.

Общий тонус клуба: С «Миннесотой» не получится равной игры, поскольку соперники сейчас находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.

Статистика для ставок

Последний матч между этими соперниками остался за «Сан-Антонио»

«Тимбервулвз» последний раз одерживали две победы подряд дома в середине января

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.07, а на победу «Сан-Антонио» — 6.34.

Прогноз: «Миннесота» не заметит своего соперника на паркете.

Альтернативный прогноз: Обе команды устроят настоящую перестрелку в предстоящей игре.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.74.

Альтернативная ставка: ТБ 246 с коэффициентом 2.28.