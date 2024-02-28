«Миннесота»
Турнирное положение: Несмотря на то, что у «Миннесоты» сейчас есть определенные проблемы с составом, клуб из Миннеаполиса продолжает лидировать на Западе, имея такие же показатели по сезону, как и у «Оклахомы».
Последние матчи: В последней игре была одержана легкая победа над «Бруклином» (101:86), причем некоторые лидеры клуба вообще не появлялись на паркете.
Травмированные игроки: Не очень приятные новости для «Тимбервулвз», поскольку клубу в предстоящем матче не смогут помочь Гобер и Кларк.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Сан-Антонио» хозяева заберут себе победу с закрытыми глазами.
«Сан-Антонио»
Турнирное положение: Сезона для «Сан-Антонио» оказался мрачным, а молодая поросль клуба не заиграла так, как этого хотел Попович. На выходе — безальтернативное последнее место в конференции.
Последние матчи: За три последних поединка не было даже ни единого намека на выигрыш матча, хотя соперники были не из самых тяжелых.
Травмированные игроки: Недавно техасский клуб смог разбавить повседневную тоску победой над «Торонто», но вот уже четыре матча кряду нет никаких надежд на позитив.
Общий тонус клуба: С «Миннесотой» не получится равной игры, поскольку соперники сейчас находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- Последний матч между этими соперниками остался за «Сан-Антонио»
- «Тимбервулвз» последний раз одерживали две победы подряд дома в середине января
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.07, а на победу «Сан-Антонио» — 6.34.
Прогноз: «Миннесота» не заметит своего соперника на паркете.
Альтернативный прогноз: Обе команды устроят настоящую перестрелку в предстоящей игре.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.74.
Альтернативная ставка: ТБ 246 с коэффициентом 2.28.