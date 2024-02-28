В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 28 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Атланта» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

Турнирное положение: Надежд на успешное выступление «Атланты» в последних играх совсем не было никакой, но Макмиллан смог придумать способ, при котором его команда смогла выиграть.

Последние матчи: За шесть последних матчей «волшебники» потерпели всего лишь одно поражение, которое пришлось на матч против «Майами» (95:121).

Травмированные игроки: В составе клуба из Джорджии особенно не будет хватать Трэя Янга, но и отсутствие Гейе с Оконгву серьезно отразится на общекомандной физике.

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против такой же молодой и задорной «Оклахомы» хозяева вполне могут побороться за победу.

«Юта»

Турнирное положение: Результаты «Юты» на протяжении последних недель повергали в ужас, нежели добавляли оптимизма. Проигрышная серия опустила коллектив Харди на 11 строчку в таблице конференции.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Победа в последнем матче над «Сан-Антонио» (128:109) стала первой за шесть последних поединков.

Травмированные игроки: У коллектива из Солт-Лейк-Сити травмированных и дисквалифицированных нет, зато Отто Портер выставлен на драфт отказов.

Общий тонус клуба: В таком состоянии сопротивляться любому клубу сложно, но в игре против «Атланты» есть реальные шансы на победу, поскольку команда из Джорджии ослаблена травмами ведущих игроков.

Статистика для ставок

«Атланта» только один раз выиграла у «Юты» за восемь последних очных встреч

«Юта» за шесть последних матчей смогла победить только в одном матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.66, а на победу «Юты» — 2.04.

Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет зашкаливать.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.66.

Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.21.