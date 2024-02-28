«Атланта»
Турнирное положение: Надежд на успешное выступление «Атланты» в последних играх совсем не было никакой, но Макмиллан смог придумать способ, при котором его команда смогла выиграть.
Последние матчи: За шесть последних матчей «волшебники» потерпели всего лишь одно поражение, которое пришлось на матч против «Майами» (95:121).
Травмированные игроки: В составе клуба из Джорджии особенно не будет хватать Трэя Янга, но и отсутствие Гейе с Оконгву серьезно отразится на общекомандной физике.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против такой же молодой и задорной «Оклахомы» хозяева вполне могут побороться за победу.
«Юта»
Турнирное положение: Результаты «Юты» на протяжении последних недель повергали в ужас, нежели добавляли оптимизма. Проигрышная серия опустила коллектив Харди на 11 строчку в таблице конференции.
Последние матчи: Победа в последнем матче над «Сан-Антонио» (128:109) стала первой за шесть последних поединков.
Травмированные игроки: У коллектива из Солт-Лейк-Сити травмированных и дисквалифицированных нет, зато Отто Портер выставлен на драфт отказов.
Общий тонус клуба: В таком состоянии сопротивляться любому клубу сложно, но в игре против «Атланты» есть реальные шансы на победу, поскольку команда из Джорджии ослаблена травмами ведущих игроков.
Статистика для ставок
- «Атланта» только один раз выиграла у «Юты» за восемь последних очных встреч
- «Юта» за шесть последних матчей смогла победить только в одном матче
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.66, а на победу «Юты» — 2.04.
Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет зашкаливать.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.66.
Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.21.