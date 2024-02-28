ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье Жиру Трансферный дайджест. 20-26 февраля Яир Родригес и Брайан ОртегаРойвал взял реванш у Морено, Ортега сенсационно финишировал Родригеса. Обзор карда UFC Mexico Анна КалинскаяТитул Хачанова, почти триумф Калинской, провал Соболенко и сенсация в Мексике
  • 22:39
    • Хет-трик Дибалы принес «Роме» победу над «Торино»
  • 22:31
    • Определились все пары плей-офф КХЛ
  • 22:26
    • Московское «Динамо» обыграло ЦСКА
    Все новости спорта

    Клуб из Джорджии имеет больше шансов на успех?

    «Атланта» — «Юта». Ставка (к. 1.66) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Юта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атланта»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 28 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Атланта» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 28 Февраля 2024 года
    Атланта
  • НБА
    •  Атланта 03:30 Юта Юта
  • НБА
    •

    «Атланта»

    Турнирное положение: Надежд на успешное выступление «Атланты» в последних играх совсем не было никакой, но Макмиллан смог придумать способ, при котором его команда смогла выиграть.

    Последние матчи: За шесть последних матчей «волшебники» потерпели всего лишь одно поражение, которое пришлось на матч против «Майами» (95:121).

    Травмированные игроки: В составе клуба из Джорджии особенно не будет хватать Трэя Янга, но и отсутствие Гейе с Оконгву серьезно отразится на общекомандной физике.

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против такой же молодой и задорной «Оклахомы» хозяева вполне могут побороться за победу.

    «Юта»

    Турнирное положение: Результаты «Юты» на протяжении последних недель повергали в ужас, нежели добавляли оптимизма. Проигрышная серия опустила коллектив Харди на 11 строчку в таблице конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Победа в последнем матче над «Сан-Антонио» (128:109) стала первой за шесть последних поединков.

    Травмированные игроки: У коллектива из Солт-Лейк-Сити травмированных и дисквалифицированных нет, зато Отто Портер выставлен на драфт отказов.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Общий тонус клуба: В таком состоянии сопротивляться любому клубу сложно, но в игре против «Атланты» есть реальные шансы на победу, поскольку команда из Джорджии ослаблена травмами ведущих игроков.

    Статистика для ставок

    • «Атланта» только один раз выиграла у «Юты» за восемь последних очных встреч

    • «Юта» за шесть последних матчей смогла победить только в одном матче

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.66, а на победу «Юты» — 2.04.

    Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет зашкаливать.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.66.

    Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Мемфис — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Де Минор — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван Аш — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Меньшик — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реджана — Зюйдтироль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.13
  • Прогноз на матч Асколи — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Борнмут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атланта» — «Юта»: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на баскетбол. Клуб из Джорджии имеет больше шансов на успех?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры