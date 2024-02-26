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    Возьмет ли «Сакраменто» реванш у соперника?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 26 февраля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Февраля 2024 года

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: Команда из Лос-Анджелеса закрепилась на 3 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Клипперс» в регулярном чемпионате провел 55 матчей, одержав 37 побед потерпев 18 поражений.

    Последние матчи: Кавай Леонард принес победу «Лос-Анджелес Клипперс» в поединке против «Мемфиса» (101:95). Форвард «парикмахеров» отправил в кольцо соперника 24 очка, совершил 8 подборов и отдал 4 передачи.

    Не сыграют: Под вопросом участие в матче Нормана Пауэлла, который получил травму лодыжки в игре против «Оклахомы». Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» уже пропустил встречу против «Мемфиса», дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних матчах показывает нестабильную игру, чередуя победы и поражения. Как таковой выигрышной и проигрышной серии у клуба нет. Из свежих результатов стоит отметить победы «парусников» над «Голден Стэйт» (130:125) и «Детройтом» (112:106), а также поражения в матчах против «Миннесоты» (100:121) и «Оклахомы» (107:129).

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: Команда из Калифорнии улучшила положение в турнирной таблице Западной конференции. «Сакраменто» поднялся на 7 место при 32 победах и 23 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Сакраменто» выиграл у «Сан-Антонио» в последнем туре регулярного чемпионата (127:122). Ключевую роль в победе «королей» сыграл Де’Аарон Фокс, который отправил в кольцо 28 очков. До дабл-дабла лидеру «Сакраменто» не хватило одной передачи.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков.

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    Состояние команды: У «Сакраменто» наблюдается выигрышная серия из двух матчей. До встречи с «Сан-Антонио», «короли» переиграли в гостях «Денвер» (102:98).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» дважды обыграл «Сакраменто» (119:99, 131:117)

    • Выигрышная серия «Сакраменто» составляет два матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Сакраменто» — 3.06.

    ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: Ожидается интересная игра двух команд, в которой сложно предугадать победителя. Чтобы не рисковать в пользу одной из команд, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Оклахомы» и «Лос-Анджелес Клипперс» забросили друг другу 218 и 248 очков. Можно сыграть на результативности поединка, в том что соперники сыграют в открытый баскетбол.

    Ставка: ТМ 239.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Сакраменто» реванш у соперника?
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