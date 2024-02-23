В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на арене «Пэйком Центр» 23 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает 2 место, одержав 37 побед и потерпев 17 поражений. От лидера «Миннесоты» баскетболисты «Тандер» отстают на две победы.

Последние матчи: «Оклахома» на данный момент выдает победную серию, которая состоит из двух матчей. В последнем матче регулярного чемпионата команда обыграла «Орландо» (127:113). Вклад в победу команды внес Джаден Уильямс, который набрал в матче 33 очка. До этого «Оклахома» смогла выиграть «Сакраменто» (127:113).

Не сыграют: В лазарете «Оклахомы» с травмой икры находится форвард Гордон Хэйуорд, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В составе «Оклахомы» появился новичок, речь о экс-игроке «Мемфиса» — Бисмаке Бийомбо. «Громобойцы» подписали минимальный контракт с баскетболистом.

Соглашение рассчитано до конца сезона. Команда настроена продлить выигрышную серию до трех матчей. Для этого необходимо обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в предстоящей игре.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Парусники» продолжают претендовать на лидирующие позиции в Западной конференции. На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает в турнирной таблице 3 место при 36 победах и 17 поражениях.

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Последние матчи: Джеймс Харден принес победу «Лос-Анджелес Клипперс» в поединке против «Голден Стэйт» (130:125). Защитник «парикмахеров» отправил в кольцо соперника 26 очков, совершил 8 подборов и отдал 7 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних матчах показывает нестабильную игру, чередуя победы и поражения. Как таковой выигрышной и проигрышной серии у клуба нет. Из свежих результатов стоит отметить победы «парусников» над «Детройтом» (112:106) и «Атлантой» (149:144), а также поражения в матчах против «Миннесоты» (100:121) и «Нью-Орлеана» (106:117).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Оклахома» и «Лос-Анджелес Клипперс» обменялись победами

«Оклахома» выиграла у «Клипперс» (134:115)

«Клипперс» выиграл у «Оклахомы» (128:117)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.11.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: Ожидается интересная игра двух команд, в которой сложно предугадать победителя. Мы рискнем и поставим на новую победу «Оклахомы». К тому же суди по последним играм «Лос-Анджелес Клипперс», можно ожидать, что «парусники» уступят.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-2.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Оклахомы» и «Лос-Анджелес Клипперс» забросили друг другу 249 очков. Можно сыграть на результативности поединка, в том что соперники сыграют в открытый баскетбол.

Ставка: ТБ 242.5 с коэффициентом 2.40.