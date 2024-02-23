«Оклахома»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает 2 место, одержав 37 побед и потерпев 17 поражений. От лидера «Миннесоты» баскетболисты «Тандер» отстают на две победы.
Последние матчи: «Оклахома» на данный момент выдает победную серию, которая состоит из двух матчей. В последнем матче регулярного чемпионата команда обыграла «Орландо» (127:113). Вклад в победу команды внес Джаден Уильямс, который набрал в матче 33 очка. До этого «Оклахома» смогла выиграть «Сакраменто» (127:113).
Не сыграют: В лазарете «Оклахомы» с травмой икры находится форвард Гордон Хэйуорд, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В составе «Оклахомы» появился новичок, речь о экс-игроке «Мемфиса» — Бисмаке Бийомбо. «Громобойцы» подписали минимальный контракт с баскетболистом.
Соглашение рассчитано до конца сезона. Команда настроена продлить выигрышную серию до трех матчей. Для этого необходимо обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в предстоящей игре.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: «Парусники» продолжают претендовать на лидирующие позиции в Западной конференции. На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает в турнирной таблице 3 место при 36 победах и 17 поражениях.
Последние матчи: Джеймс Харден принес победу «Лос-Анджелес Клипперс» в поединке против «Голден Стэйт» (130:125). Защитник «парикмахеров» отправил в кольцо соперника 26 очков, совершил 8 подборов и отдал 7 передач.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних матчах показывает нестабильную игру, чередуя победы и поражения. Как таковой выигрышной и проигрышной серии у клуба нет. Из свежих результатов стоит отметить победы «парусников» над «Детройтом» (112:106) и «Атлантой» (149:144), а также поражения в матчах против «Миннесоты» (100:121) и «Нью-Орлеана» (106:117).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Оклахома» и «Лос-Анджелес Клипперс» обменялись победами
- «Оклахома» выиграла у «Клипперс» (134:115)
- «Клипперс» выиграл у «Оклахомы» (128:117)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.11.
ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.
Прогноз: Ожидается интересная игра двух команд, в которой сложно предугадать победителя. Мы рискнем и поставим на новую победу «Оклахомы». К тому же суди по последним играм «Лос-Анджелес Клипперс», можно ожидать, что «парусники» уступят.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-2.5) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Оклахомы» и «Лос-Анджелес Клипперс» забросили друг другу 249 очков. Можно сыграть на результативности поединка, в том что соперники сыграют в открытый баскетбол.
Ставка: ТБ 242.5 с коэффициентом 2.40.