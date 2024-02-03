Хьюстон. «Тойота». Дата — 3 февраля. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хьюстон»

«Хьюстон» проиграл в минувшем туре регулярного чемпионата , уступив «Нью-Орлеану» (99:110). В принципе «ракеты» выступают в турнире с переменным успехом.

В последних пяти встречах «Хьюстон» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (135:119) и «Шарлотт» (138:104), но проиграл «Бруклину» (104:106) и «Портленду» (131:137).

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В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 11 место при 22 победах и 25 поражениях.

«Торонто»

Завершилась пятиматчевая проигрышная серия «Торонто», канадцы в гостях смогли нанести поражение «Чикаго» (118:107). Ключевую роль в поединке сыграл Гари Трент, который отправил в кольцо соперника 24 очка.

В проигрышную серию «Торонто» ранее входили матчи против «Атланты» (125:126), «Лос-Анджелес Клипперс» (107:127), «Мемфиса» (100:108), «Нью-Йорка» (100:126) и «Чикаго» (110:116).

На данный момент «Торонто» занимает в Восточной конференции 12 место при 17 победах и 30 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.54, победа «Торонто» — 2.56.

Прогноз: «Торонто» может поймать победную волну после успешной игры против «Чикаго». К тому же у «рептилий» есть успешный опыт в противостоянии с «Хьюстоном». В первом круге регулярного чемпионата «Торонто» уже обыгрывал «Хьюстон» (117:111). Ожидаем новой победы коллектива из Канады.

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.56.

Альтернативный прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Хьюстона» и «Торонто» забрасывают 220 очков.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 230.5 с коэффициентом 2.08.