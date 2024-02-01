«Кливленд»
«Кливленд» за весь январь месяц проиграл лишь два раза, что является одним из лучших показателей по сезону.
Подопечные Бикерстаффа проделали огромную работу, которая и помогла его парням поверить в собственные силы.
В последних двух матчах дружина из Огайо выиграла у «Лос-Анджелес Клипперс» и «Милуоки», тем самым подтвердив серьезность своих намерений по нынешнему сезону.
С «Детройтом» у сильной команды не должно возникнуть никаких серьезных вопросов. Победа вполне может быть оформлена уже к большому перерыву в матче.
«Детройт»
«Детройт» в последнем своем матче сделал что-то невероятное. Клуб Монти Уильямса смог добыть победу в матче против одного из лидеров сезона.
В игре против «Оклахомы» ничего не предвещало поражение гостевой команды, но ближе к концу игры начало становиться понятно, что нас будет ждать сенсация.
И это при том, что у клуба из Мичигана по-прежнему не может играть Каннингем. Зато порадовали такие персонажи, как Дюрен и Айви, набравшие на двоих больше 40 очков.
В игре против «Кливленда» шансов на успех тоже изначально невидно, но вряд повторится сценарий матча несколько дневной давности.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.11, победа «Вашингтона» — 6.25.
Прогноз: Хозяева не оставят никаких шансов приезжему клубу.
Альтернативный прогноз: От «Кливленда» стоит ждать максимального набора очков.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ИТБ (1) 126 с коэффициентом 2.29.