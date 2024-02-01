В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 01 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Кливленд» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кливленд»

«Кливленд» за весь январь месяц проиграл лишь два раза, что является одним из лучших показателей по сезону.

Подопечные Бикерстаффа проделали огромную работу, которая и помогла его парням поверить в собственные силы.

В последних двух матчах дружина из Огайо выиграла у «Лос-Анджелес Клипперс» и «Милуоки», тем самым подтвердив серьезность своих намерений по нынешнему сезону.

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С «Детройтом» у сильной команды не должно возникнуть никаких серьезных вопросов. Победа вполне может быть оформлена уже к большому перерыву в матче.

«Детройт»

«Детройт» в последнем своем матче сделал что-то невероятное. Клуб Монти Уильямса смог добыть победу в матче против одного из лидеров сезона.

В игре против «Оклахомы» ничего не предвещало поражение гостевой команды, но ближе к концу игры начало становиться понятно, что нас будет ждать сенсация.

И это при том, что у клуба из Мичигана по-прежнему не может играть Каннингем. Зато порадовали такие персонажи, как Дюрен и Айви, набравшие на двоих больше 40 очков.

В игре против «Кливленда» шансов на успех тоже изначально невидно, но вряд повторится сценарий матча несколько дневной давности.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.11, победа «Вашингтона» — 6.25.

Прогноз: Хозяева не оставят никаких шансов приезжему клубу.

Альтернативный прогноз: От «Кливленда» стоит ждать максимального набора очков.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 126 с коэффициентом 2.29.