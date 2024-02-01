ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зимний Кубок РПЛСуррогат еврокубков. «Спартак» поборется за трофей в ОАЭ, «Зенит» — в Катаре Виктор ОсимхенСледующий клуб Осимхена: «Реал», «Челси» или «ПСЖ»? Эдди Нкетиа и Букайо Сака«Ноттингем Форест» — «Арсенал» 1:2. Онлайн
  • 01:04
    • Сборная Марокко проиграла ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки
    Все новости спорта

    «Кливленд» легко расправится с «Детройтом»?

    «Кливленд» — «Детройт». Ставка (1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Детройт Пистонс Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Детройт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 01 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Кливленд» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Кливленд»

    «Кливленд» за весь январь месяц проиграл лишь два раза, что является одним из лучших показателей по сезону.

    Подопечные Бикерстаффа проделали огромную работу, которая и помогла его парням поверить в собственные силы.

    В последних двух матчах дружина из Огайо выиграла у «Лос-Анджелес Клипперс» и «Милуоки», тем самым подтвердив серьезность своих намерений по нынешнему сезону.

    Все прогнозы на НБА

    С «Детройтом» у сильной команды не должно возникнуть никаких серьезных вопросов. Победа вполне может быть оформлена уже к большому перерыву в матче.

    «Детройт»

    «Детройт» в последнем своем матче сделал что-то невероятное. Клуб Монти Уильямса смог добыть победу в матче против одного из лидеров сезона.

    В игре против «Оклахомы» ничего не предвещало поражение гостевой команды, но ближе к концу игры начало становиться понятно, что нас будет ждать сенсация.

    И это при том, что у клуба из Мичигана по-прежнему не может играть Каннингем. Зато порадовали такие персонажи, как Дюрен и Айви, набравшие на двоих больше 40 очков.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В игре против «Кливленда» шансов на успех тоже изначально невидно, но вряд повторится сценарий матча несколько дневной давности.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.11, победа «Вашингтона» — 6.25.

    Прогноз: Хозяева не оставят никаких шансов приезжему клубу.

    Альтернативный прогноз: От «Кливленда» стоит ждать максимального набора очков.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 126 с коэффициентом 2.29.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Атланта — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Сврчина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бахрейн — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Иран — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кливленд» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» легко расправится с «Детройтом»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры