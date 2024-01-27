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    «Нью-Йорк» — «Майами». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Майами»
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    Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 27 января. Время — 23:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 27 Января 2024 года
    Нью-Йорк
  • НБА
    •  Нью-Йорк 23:00 Майами Майами
  • Майами
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    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» увеличил победную серию до пяти матчей, в минувшем туре «никсы» нанесли поражение «Денверу» (122:84). В разгромной виктории лучший коэффициент полезности действия — у О Джи Ануноби. Британский форвард отправил в кольцо «наггетсов» 26 очков.

    За плечами нью-йоркцев также успшеные матчи против «Бруклина» (108:103), «Торонто» (108:103), «Вашингтона» (113:109) и «Хьюстона» (109:94).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» поднялся на 4 место при 28 победах и 17 поражениях.

    «Майами»

    «Майами» не может выиграть пятый матч подряд, проиграв на этот раз «Бостону» (110:143). Также в чёрную полосу «хитовцев» входят игры с «Мемфисом» (96:105), «Орландо» (87:105), «Атлантой» (108:109) и «Торонто» (97:121).

    Последнюю победу «Майами» одержал 16 января, случилось это в матче против «Бруклина» (96:95). Викторию «Хит» вырвал в овертайме, а лучшим игроком поединка стал Джимми Батлер, который отправил в кольцо «сетей» 31 очко.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» опустился с 5-го на 7-е место. В 45 матчах команда одержала 24 победы и потерпела 21 поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.46, победа «Майами» — 2.84.

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    Прогноз: «Нью-Йорк» после победы над «Денвером» может поймать кураж. Так что есть вероятность, что «никсы» продлят выигрышную серию до шести матчей.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-5.5) с коэффициентом 1.93.

    Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на победе одной из команд, но с небольшим перевесом в счете.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

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