Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 27 января. Время — 23:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» увеличил победную серию до пяти матчей, в минувшем туре «никсы» нанесли поражение «Денверу» (122:84). В разгромной виктории лучший коэффициент полезности действия — у О Джи Ануноби. Британский форвард отправил в кольцо «наггетсов» 26 очков.

За плечами нью-йоркцев также успшеные матчи против «Бруклина» (108:103), «Торонто» (108:103), «Вашингтона» (113:109) и «Хьюстона» (109:94).

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В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» поднялся на 4 место при 28 победах и 17 поражениях.

«Майами»

«Майами» не может выиграть пятый матч подряд, проиграв на этот раз «Бостону» (110:143). Также в чёрную полосу «хитовцев» входят игры с «Мемфисом» (96:105), «Орландо» (87:105), «Атлантой» (108:109) и «Торонто» (97:121).

Последнюю победу «Майами» одержал 16 января, случилось это в матче против «Бруклина» (96:95). Викторию «Хит» вырвал в овертайме, а лучшим игроком поединка стал Джимми Батлер, который отправил в кольцо «сетей» 31 очко.

В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» опустился с 5-го на 7-е место. В 45 матчах команда одержала 24 победы и потерпела 21 поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.46, победа «Майами» — 2.84.

Прогноз: «Нью-Йорк» после победы над «Денвером» может поймать кураж. Так что есть вероятность, что «никсы» продлят выигрышную серию до шести матчей.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-5.5) с коэффициентом 1.93.

Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на победе одной из команд, но с небольшим перевесом в счете.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.