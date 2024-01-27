Милуоки. «Фисерв Форум». Дата — 27 января. Время — 04:00 по мск. «Милуоки» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милуоки»

«Милуоки» подходит к поединку против «Кливленда» без травмированных баскетболистов. На данный момент выигрышная серия «баксов» составляет три матча.

В минувшем туре «Милуоки» переиграл «Кливленд» (126:116). В составе победителей результативностью отметился Яннис Адетокунбо, оформив трипл-дабл из 35 очков, 18 подборов и 10 передач.

До встречи с «Кливлендом» баскетболисты из штата Висконсин добились двух побед над «Детройтом» (122:113, 141:135).

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В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» занимает второе место, одержав 31 победу и потерпев 13 поражений.

«Кливленд»

Восьмиматчевая победная серия «Кливленда» преравалась в поединке против «Милуоки» (116:126). Несмотря на проигрыш в составе «кавалеристов» отметим результативную игру Донована Матчелла, который набрал в поединке 23 очка. До трипл-дабла защитнику «Кливленда» не хватило двух передач и трех подборов.

До этого команда из штата Огайо дважды обыграла «Вашингтон» (114:90, 140:101), а также переиграла «Орландо» (126:99), «Атланту» (116:95), «Милуоки» (135:95), «Чикаго» (109:91), «Бруклин» (111:102) и «Сан-Антонио» (117:115).

В турнирной таблице Западной конференции «Кливленд» занимает 5 место, одержав 26 побед и потерпев 16 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Милуоки» — 1.49, победа «Кливленда» — 2.88.

Прогноз: Несмотря на то, что «Кливленд» сейчас на ходу, «Милуоки» может добиться очередной победы над «кавалеристами».

Ставка: Фора «Милуоки» (-9.5) с коэффициентом 2.50.

Альтернативный прогноз: В первой дуэли баскетболисты «Милуоки» и «Кливленда» забросили 242 очка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 241 с коэффициентом 2.17.