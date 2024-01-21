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    Сможет ли «Оклахома» сократить отставание от лидера?

    «Миннесота» — «Оклахома». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 21 января 2024 года

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    Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 21 января. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Миннесота»

    «Миннесота» продлила победную серию, которая уже состоит из четырех матчей. В минувшем туре «лесные волки» добились уверенной победы в поединке против «Мемфиса» (118:103).

    В этом матче ключевую роль сыграл Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 28 очков, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

    В выигрышную серию «Миннесоты» входят также матчи с «Детройтом» (124:117), «Лос-Анджелес Клипперс» (109:105) и «Портлендом» (116:93).

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    «Миннесота» является лидером Западной конференции, «лесные волки» уже провели 41 матч в этом сезоне. «Тимбервулвз» одержал 30 побед и потерпел 11 поражений.

    «Оклахома»

    «Оклахома» — ближайший преследователь «Миннесоты», «громобойцы» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции при 28 победах и 13 поражениях.

    В последней игре регулярки «Оклахома» выиграла у «Юты» (134:129). Результативностью в составе победителей отметился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 31 очко.

    Таким образом «Оклахома» прервала серию поражений, в которую вошли встречи против двух команд из Лос-Анджелеса. «Тандер» уступил «Клипперс» (117:128) и «Лейкерс» (105:112).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.65, победа «Оклахомы» — 2.31.

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    Прогноз: В этом сезоне соперники уже встречались два раза, обменявшись победами. В первом круге регулярного чемпионата «Миннесота» на своей арене выиграла у «Оклахомы» (106:103). Во втором круге, уже «громобойцы» праздновали успех со счетом 129:106. Можно предположить, что «Миннесота» будет ближе к победе в третьем поединке противостояния, так как команда играет дома, где «лесные волки» играет более, чем успешно.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-4) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В прошлых матчах команды забросили 209 и 235 очков соответственно.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.00.

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