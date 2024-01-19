«Торонто»
«Торонто» во время уже начавшегося дедлайна был больше занят выгодными обменами своих оставшихся звезд, нежели мыслями о победах в регулярке.
В итоге Сиакама отдали в «Индиану», получив взамен Брюса Брауна и кучу не совсем убедительных пиков.
Канадская команда проиграла уже четыре матча подряд и все сильнее укрепляется в нижней части турнирной таблицы.
Даже в игре против «Буллз» за хозяев не говорит фактор домашнего паркета, а составы и возможности у обоих клубов примерно равные.
«Чикаго»
«Чикаго» после нового года неожиданно встрепенулся и зародилась некая надежда на реинкарнацию клуба из Иллинойса с нынешними игроками в ростере.
Но последние поражения снова отчетливо показали, что команда не может держать удар прежде всего ментально.
В последнем матче против «Кавальерс» у дружины Донована были провалы по всем пяти зонам на протяжении всей игры.
Игра против «Рэпторз» получится упорной, поскольку обе команды на примерно равном уровне, но у гостей есть преимущество в лице невидимых «Х-факторов» со скамейки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Торонто» — 2.23, победа «Чикаго» — 1.77.
Прогноз: «Чикаго» имеет больше шансов победить.
Альтернативный прогноз: Игроки не покажут выдающейся игры в нападении.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.14.