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    У «Чикаго» больше шансов на победу?

    «Торонто» — «Чикаго». Ставка (1.77) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 19 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 19 Января 2024 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 03:30 Чикаго Чикаго
  • НБА
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    «Торонто»

    «Торонто» во время уже начавшегося дедлайна был больше занят выгодными обменами своих оставшихся звезд, нежели мыслями о победах в регулярке.

    В итоге Сиакама отдали в «Индиану», получив взамен Брюса Брауна и кучу не совсем убедительных пиков.

    Канадская команда проиграла уже четыре матча подряд и все сильнее укрепляется в нижней части турнирной таблицы.

    Все прогнозы на НБА

    Даже в игре против «Буллз» за хозяев не говорит фактор домашнего паркета, а составы и возможности у обоих клубов примерно равные.

    «Чикаго»

    «Чикаго» после нового года неожиданно встрепенулся и зародилась некая надежда на реинкарнацию клуба из Иллинойса с нынешними игроками в ростере.

    Но последние поражения снова отчетливо показали, что команда не может держать удар прежде всего ментально.

    В последнем матче против «Кавальерс» у дружины Донована были провалы по всем пяти зонам на протяжении всей игры.

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    Игра против «Рэпторз» получится упорной, поскольку обе команды на примерно равном уровне, но у гостей есть преимущество в лице невидимых «Х-факторов» со скамейки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Торонто» — 2.23, победа «Чикаго» — 1.77.

    Прогноз: «Чикаго» имеет больше шансов победить.

    Альтернативный прогноз: Игроки не покажут выдающейся игры в нападении.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.14.

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