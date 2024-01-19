В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 19 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торонто»

«Торонто» во время уже начавшегося дедлайна был больше занят выгодными обменами своих оставшихся звезд, нежели мыслями о победах в регулярке.

В итоге Сиакама отдали в «Индиану», получив взамен Брюса Брауна и кучу не совсем убедительных пиков.

Канадская команда проиграла уже четыре матча подряд и все сильнее укрепляется в нижней части турнирной таблицы.

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Даже в игре против «Буллз» за хозяев не говорит фактор домашнего паркета, а составы и возможности у обоих клубов примерно равные.

«Чикаго»

«Чикаго» после нового года неожиданно встрепенулся и зародилась некая надежда на реинкарнацию клуба из Иллинойса с нынешними игроками в ростере.

Но последние поражения снова отчетливо показали, что команда не может держать удар прежде всего ментально.

В последнем матче против «Кавальерс» у дружины Донована были провалы по всем пяти зонам на протяжении всей игры.

Игра против «Рэпторз» получится упорной, поскольку обе команды на примерно равном уровне, но у гостей есть преимущество в лице невидимых «Х-факторов» со скамейки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Торонто» — 2.23, победа «Чикаго» — 1.77.

Прогноз: «Чикаго» имеет больше шансов победить.

Альтернативный прогноз: Игроки не покажут выдающейся игры в нападении.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.14.