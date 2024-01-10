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    Леброн Джеймс принесет победу «Лейкерс»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто». Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 10 января 2023 года

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    Леброн Джеймс, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс»
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 10 января. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 10 Января 2024 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Наступила победная пора на улице «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озерники» прервали проигрышную серию, которая длилась на протяжении четырех матчах. Случилось это в битве за Лос-Анджелес: «Лейкерс» переиграл «Клипперс» со счетом 106:103.

    В составе победителей лучшего результата добился Леброн Джеймс, который стал игроком матча, забросив 25 очков, совершив 8 подборов и отдав 7 передач.

    В черную полосу игр «Лос-Анджелеса» входили игры против «Мемфиса» (113:127), «Майами» (96:110), «Нью-Орлеана» (109:129) и «Миннесоты» (106:108).

    Все прогнозы на НБА

    После победы в дерби Лос-Анджелеса баскетболисты «Лейкерс» вернулся на 10 место турнирной таблицы Запада, одержав 18 побед и потерпев 19 поражений.

    «Торонто»

    Канадец Ар Джей Барретт принес победу «Торонто» в матче против «Голден Стэйт», (133:118). Лидер «рептилий» забросил 37 очков, отдал 6 передач и совершил 6 подборов.

    В последних пяти встречах «Торонто» переиграл также «Мемфис» (116:111) и «Кливленд» (124:121), но уступил «Сакраменто» (130:135) и «Детройту» (127:129).

    «Торонто» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 11 место при 15 победах и 21 поражении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.49, победа «Торонто» — 2.63.

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    Прогноз: После успеха в дерби Лос-Анджелеса «Лейкерс» может поймать кураж, тем самым «озерники» могут добиться для себя положительного результата в матче против «Торонто».

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-5.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть тотале матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.04.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Леброн Джеймс принесет победу «Лейкерс»?
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