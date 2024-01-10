Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 10 января. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Наступила победная пора на улице «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озерники» прервали проигрышную серию, которая длилась на протяжении четырех матчах. Случилось это в битве за Лос-Анджелес: «Лейкерс» переиграл «Клипперс» со счетом 106:103.

В составе победителей лучшего результата добился Леброн Джеймс, который стал игроком матча, забросив 25 очков, совершив 8 подборов и отдав 7 передач.

В черную полосу игр «Лос-Анджелеса» входили игры против «Мемфиса» (113:127), «Майами» (96:110), «Нью-Орлеана» (109:129) и «Миннесоты» (106:108).

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После победы в дерби Лос-Анджелеса баскетболисты «Лейкерс» вернулся на 10 место турнирной таблицы Запада, одержав 18 побед и потерпев 19 поражений.

«Торонто»

Канадец Ар Джей Барретт принес победу «Торонто» в матче против «Голден Стэйт», (133:118). Лидер «рептилий» забросил 37 очков, отдал 6 передач и совершил 6 подборов.

В последних пяти встречах «Торонто» переиграл также «Мемфис» (116:111) и «Кливленд» (124:121), но уступил «Сакраменто» (130:135) и «Детройту» (127:129).

«Торонто» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 11 место при 15 победах и 21 поражении.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.49, победа «Торонто» — 2.63.

Прогноз: После успеха в дерби Лос-Анджелеса «Лейкерс» может поймать кураж, тем самым «озерники» могут добиться для себя положительного результата в матче против «Торонто».

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-5.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть тотале матча.

Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.04.