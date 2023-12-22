В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Кливленд» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кливленд»

«Кливленд» может играть в разнообразный баскетбол, поскольку исполнителей у него для этого дела хватает более чем.

Лидеры команды практически полностью восстановились от повреждений, которые тревожили их на протяжении длительного времени.

Бикерстафф умело тасует колоду имеющихся в его распоряжении игроков, поэтому результаты его коллектива значительно пошли в гору.

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В поединке против «Нью-Орлеана» должно хватить даже игры на неполной мощности для достижения необходимой победы.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» последний свой матч проводил против «Мемфиса» и являлся очевидным фаворитом того поединка, но по итогу проиграл клубу с 13 в своей конференции.

Это поражение практически целиком охарактеризовало прошлый сезон «Пеликанс», когда потенциала выше крыши, а итоговый результат оставляет желать лучшего.

В кои то веки у коллектива из Луизианы практически нет травмированных, а у тренерского штаба есть широкий спектр возможностей для того, чтобы удивить своего соперника.

В игре против «Кливленда» будет тяжело добиться вменяемого результата, но гостям под силу навязать максимально конкурентную игру.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Кливленда» — 2.21, победа «Нью-Орлеана» — 1.84.

Прогноз: У хозяев не могут играть лидеры, поэтому гостям вполне под силу победить.

Альтернативный прогноз: Каждую из половин выиграет одна команда.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.75.