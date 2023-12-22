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    «Нью-Орлеан» имеет реальные шансы на победу в Огайо?

    «Кливленд» — «Нью-Орлеан». Ставка (1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Нью-Орлеан»
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    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Кливленд» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Кливленд»

    «Кливленд» может играть в разнообразный баскетбол, поскольку исполнителей у него для этого дела хватает более чем.

    Лидеры команды практически полностью восстановились от повреждений, которые тревожили их на протяжении длительного времени.

    Бикерстафф умело тасует колоду имеющихся в его распоряжении игроков, поэтому результаты его коллектива значительно пошли в гору.

    Все прогнозы на НБА

    В поединке против «Нью-Орлеана» должно хватить даже игры на неполной мощности для достижения необходимой победы.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» последний свой матч проводил против «Мемфиса» и являлся очевидным фаворитом того поединка, но по итогу проиграл клубу с 13 в своей конференции.

    Это поражение практически целиком охарактеризовало прошлый сезон «Пеликанс», когда потенциала выше крыши, а итоговый результат оставляет желать лучшего.

    В кои то веки у коллектива из Луизианы практически нет травмированных, а у тренерского штаба есть широкий спектр возможностей для того, чтобы удивить своего соперника.

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    В игре против «Кливленда» будет тяжело добиться вменяемого результата, но гостям под силу навязать максимально конкурентную игру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Кливленда» — 2.21, победа «Нью-Орлеана» — 1.84.

    Прогноз: У хозяев не могут играть лидеры, поэтому гостям вполне под силу победить.

    Альтернативный прогноз: Каждую из половин выиграет одна команда.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.75.

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    «Кливленд» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» имеет реальные шансы на победу в Огайо?
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