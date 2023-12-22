«Кливленд»
«Кливленд» может играть в разнообразный баскетбол, поскольку исполнителей у него для этого дела хватает более чем.
Лидеры команды практически полностью восстановились от повреждений, которые тревожили их на протяжении длительного времени.
Бикерстафф умело тасует колоду имеющихся в его распоряжении игроков, поэтому результаты его коллектива значительно пошли в гору.
В поединке против «Нью-Орлеана» должно хватить даже игры на неполной мощности для достижения необходимой победы.
«Нью-Орлеан»
«Нью-Орлеан» последний свой матч проводил против «Мемфиса» и являлся очевидным фаворитом того поединка, но по итогу проиграл клубу с 13 в своей конференции.
Это поражение практически целиком охарактеризовало прошлый сезон «Пеликанс», когда потенциала выше крыши, а итоговый результат оставляет желать лучшего.
В кои то веки у коллектива из Луизианы практически нет травмированных, а у тренерского штаба есть широкий спектр возможностей для того, чтобы удивить своего соперника.
В игре против «Кливленда» будет тяжело добиться вменяемого результата, но гостям под силу навязать максимально конкурентную игру.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Кливленда» — 2.21, победа «Нью-Орлеана» — 1.84.
Прогноз: У хозяев не могут играть лидеры, поэтому гостям вполне под силу победить.
Альтернативный прогноз: Каждую из половин выиграет одна команда.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.75.