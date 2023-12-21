Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 21 декабря. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Даллас»

«Даллас» проиграл важную битву в гонке лидеров Западной конференции, «ковбои» уступили действующему чемпиону «Денверу» (104:130). Несмотря на проигрыш в этом поединке лучшим игроком стал лидер «Далласа» Лука Дончич. Словенский форвард оформил дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. До трипл-дабла Дончичу не хватило отдать две передачи.

В последних пяти встречах «Даллас» смог обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:125), «Мемфис» (120:113) и «Портленд» (131:120). Была и неудачная игра в поединке против лидера Западной конференции «Миннесоты» (101:119).

Все прогнозы на НБА

После матча с «Денвером» баскетболисты «Далласа» потеряли три позиции и опустились на шестую строчку Западной конференции при 16 победах и 10 поражениях.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» идут с самой горячей победной серией в НБА: 8 побед в 8 матчах. Успех «парикмахеров» связан с Джеймсом Харденом, который в результате обмена перешел в стан команды из «Филадельфии». Напомним, что «Клипперс» начинали с 0:6 по победам до перехода Хардена.

Джеймс Харден стал лучшим игроком в матче против «Индианы», забросив в кольцо соперника из Индианаполиса 35 очков. Также защитник «парусников» сделал 3 подбора и отдал 9 передач. В итоге «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл «Индиану» (151:127).

В выигрышную серию команды также входят игры с «Нью-Йорком» (144:122), «Сакраменто» (119:99), «Портлендом» (132:127), «Ютой» (117:103), «Денвером» (111:102) и «Голден Стэйт» (121:113, 113:112).

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 5 место при 16 победах и 10 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Далласа» — 2.40, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.66.

Прогноз: Встречаются между собой команды из верхней части турнирной таблицы Западной конференции: выбрать одну из сторон будет сложно, но мы рискнем в пользу гостевой команды, в составе которой выступает Джеймс Харден.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-3.5) с коэффициентом 2.01.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.97.