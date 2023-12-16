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    Прервется ли проигрышная серия «Сан-Антонио»?

    «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 2.78) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 декабря 2023 года

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    Сан-Антонио. «Центр Фрост Банк». Дата — 16 декабря. Время — 03:30 по мск. «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 16 Декабря 2023 года

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» не может выиграть в регулярном чемпионате больше месяца. Последнюю победу техасцы одержали 3 ноября в гостевой встрече против «Финикса» (132:121).

    С тех пор баскетболисты «Сан-Антонио» проиграли в 18-м матче подряд, дома техасцы уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:122).

    Все прогнозы на НБА

    В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает последнее 15 место. В 23 матчах команда выиграла лишь три раза, в остальных 20 играх коллектив потерпел поражения.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес» поднялся на 5 место турнирной таблицы в Западной конференции. «Озерники» в 25 матчах регулярного чемпионата одержали 15 побед и потерпели 10 поражений.

    Энтони Дэвис стал лучшим игроком в матче против «Сан-Антонио», который «Лейкерс» выиграл со счетом 122:119. Форвард «Лос-Анджелес» оформил дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов.

    В матче против «Сан-Антонио» не сыграет один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс, который получил травму икры в поединке против «Далласа» (125:127).

    Ранее «озёрники» нанесли поражения «Индиане» (123:109), «Нью-Орлеану» (133:89) и «Финиксу» (106:103).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.78, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.45.

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    Прогноз: Любая серия игр, как правило может завершиться. Так баскетболисты «Сан-Антонио» рассчитывают на успех в поединке против «Лейкерс». Можно рискнуть и поставить на «Сан-Антонио».

    Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.78.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 232.5 с коэффициентом 1.83.

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    «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Прервется ли проигрышная серия «Сан-Антонио»?
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