Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 12 декабря. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Орлеан»

В последнем матче регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» не смог справиться с «Чикаго» (118:124). За плечами «пеликанов» также две победы над «Сан-Антонио» (121:106) и «Филадельфией» (124:114).

В предстоящей игре «Нью-Орлеан» не сможет рассчитывать на двух баскетболистов: Мэтт Райн выбыл из строя из-за травмы локтя, а Ларри Нэнс-мл — из-за болезни.

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В турнирной таблице Западной конференции «Нью-Орлеан» расположился на 10-м месте, при 12 победах и 11 поражениях.

«Миннесота»

Шестую победу подряд одержала «Миннесота», которая выиграла у «Мемфиса» (127:103). Ключевую роль в игре сыграл Карл-Энтони Таунс, набравший 24 очка.

«Лесные волки» также добились успеха в матчах против «Сан-Антонио» (102:94), «Шарлотт» (123:117), «Ютой» (101:90), «Оклахомой» (106:103) и «Мемфисом» (119:97).

«Миннесота» — лидер Западной конференции, в 21 матче «лесные волки» выиграли 17 встреч и проиграли 4 игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеана» — 1.71, победа «Миннесоты» — 2.31.

Прогноз: «Миннесота» — лидер Западной конференции и выдает мощную победную серию. Мы постави на победу «лесных волков» в предстоящей встрече.

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.31.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе одной из команд: «Миннесота» или «Нью-Орлеан» добьются виктории с небольшим перевесом.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.