«Нью-Орлеан»
В последнем матче регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» не смог справиться с «Чикаго» (118:124). За плечами «пеликанов» также две победы над «Сан-Антонио» (121:106) и «Филадельфией» (124:114).
В предстоящей игре «Нью-Орлеан» не сможет рассчитывать на двух баскетболистов: Мэтт Райн выбыл из строя из-за травмы локтя, а Ларри Нэнс-мл — из-за болезни.
В турнирной таблице Западной конференции «Нью-Орлеан» расположился на 10-м месте, при 12 победах и 11 поражениях.
«Миннесота»
Шестую победу подряд одержала «Миннесота», которая выиграла у «Мемфиса» (127:103). Ключевую роль в игре сыграл Карл-Энтони Таунс, набравший 24 очка.
«Лесные волки» также добились успеха в матчах против «Сан-Антонио» (102:94), «Шарлотт» (123:117), «Ютой» (101:90), «Оклахомой» (106:103) и «Мемфисом» (119:97).
«Миннесота» — лидер Западной конференции, в 21 матче «лесные волки» выиграли 17 встреч и проиграли 4 игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеана» — 1.71, победа «Миннесоты» — 2.31.
Прогноз: «Миннесота» — лидер Западной конференции и выдает мощную победную серию. Мы постави на победу «лесных волков» в предстоящей встрече.
Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.31.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе одной из команд: «Миннесота» или «Нью-Орлеан» добьются виктории с небольшим перевесом.
Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.