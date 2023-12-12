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    «Миннесота» увезет победу из Луизианы?

    «Нью-Орлеан» — «Миннесота». Ставка (к. 2.31) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 декабря 2023 года

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    Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 12 декабря. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 12 Декабря 2023 года

    «Нью-Орлеан»

    В последнем матче регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» не смог справиться с «Чикаго» (118:124). За плечами «пеликанов» также две победы над «Сан-Антонио» (121:106) и «Филадельфией» (124:114).

    В предстоящей игре «Нью-Орлеан» не сможет рассчитывать на двух баскетболистов: Мэтт Райн выбыл из строя из-за травмы локтя, а Ларри Нэнс-мл — из-за болезни.

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Нью-Орлеан» расположился на 10-м месте, при 12 победах и 11 поражениях.

    «Миннесота»

    Шестую победу подряд одержала «Миннесота», которая выиграла у «Мемфиса» (127:103). Ключевую роль в игре сыграл Карл-Энтони Таунс, набравший 24 очка.

    «Лесные волки» также добились успеха в матчах против «Сан-Антонио» (102:94), «Шарлотт» (123:117), «Ютой» (101:90), «Оклахомой» (106:103) и «Мемфисом» (119:97).

    «Миннесота» — лидер Западной конференции, в 21 матче «лесные волки» выиграли 17 встреч и проиграли 4 игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеана» — 1.71, победа «Миннесоты» — 2.31.

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    Прогноз: «Миннесота» — лидер Западной конференции и выдает мощную победную серию. Мы постави на победу «лесных волков» в предстоящей встрече.

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.31.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе одной из команд: «Миннесота» или «Нью-Орлеан» добьются виктории с небольшим перевесом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

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    «Нью-Орлеан» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» увезет победу из Луизианы?
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