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    Возьмет ли «Милуоки» реванш за поражение?

    «Милуоки» — «Чикаго». Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 декабря 2023 года

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    «Милуоки» — «Чикаго»
    Милуоки. «Фисерв Форум». Дата — 12 декабря. Время — 04:00 по мск. «Милуоки» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Милуоки»

    Прервалась выигрышная серия «Милуоки», которая состояла из двух матчей. В рамках минувшего игрового дня «баксы» проиграли «Индиане» (119:128). Несмотря на проигрыш отметим результативные действия Янниса Адетокунбо, который оформил дбл-дабл из 37 очков и 10 подборов.

    До этого «Милуоки» выиграл матчи над «Нью-Йорком» (146:122) и «Атлантой» (132:121).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» занимает третье место при 15 победах и 7 поражениях.

    «Чикаго»

    «Чикаго» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, на этот раз команда из Иллинойса добилась успеха в матче против «Сан-Антонио» (121:112). Вклад в победу команды внес Коби Уайи, который набрал 24 очка.

    В выигрышную серию «Чикаго» входят также игры против «Шарлотт» (111:100), «Нью-Орлеана» (124:118) и «Милуоки» (120:113).

    «Чикаго» занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 9 побед и потерпев 14 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милуоки» — 1.18, победа «Чикаго» — 5.86.

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    Прогноз: 230 очков за игру — средний показатель результативности матчей с участием «Чикаго» и «Милуоки». В предстоящей игре соперников можно сыграть на тотале.

    Ставка: Тотал больше 234 с коэффициентом 2.04.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе одной из команд: «Чикаго» или «Милуоки» добьются виктории с небольшим перевесом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.60.

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    «Милуоки» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Милуоки» реванш за поражение?
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