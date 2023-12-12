«Милуоки» — «Чикаго»

«Милуоки»
Прервалась выигрышная серия «Милуоки», которая состояла из двух матчей. В рамках минувшего игрового дня «баксы» проиграли «Индиане» (119:128). Несмотря на проигрыш отметим результативные действия Янниса Адетокунбо, который оформил дбл-дабл из 37 очков и 10 подборов.
До этого «Милуоки» выиграл матчи над «Нью-Йорком» (146:122) и «Атлантой» (132:121).
В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» занимает третье место при 15 победах и 7 поражениях.
«Чикаго»
«Чикаго» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, на этот раз команда из Иллинойса добилась успеха в матче против «Сан-Антонио» (121:112). Вклад в победу команды внес Коби Уайи, который набрал 24 очка.
В выигрышную серию «Чикаго» входят также игры против «Шарлотт» (111:100), «Нью-Орлеана» (124:118) и «Милуоки» (120:113).
«Чикаго» занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 9 побед и потерпев 14 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милуоки» — 1.18, победа «Чикаго» — 5.86.
Прогноз: 230 очков за игру — средний показатель результативности матчей с участием «Чикаго» и «Милуоки». В предстоящей игре соперников можно сыграть на тотале.
Ставка: Тотал больше 234 с коэффициентом 2.04.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе одной из команд: «Чикаго» или «Милуоки» добьются виктории с небольшим перевесом.
Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.60.