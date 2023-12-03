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    «Озерники» смогут переиграть «Хьюстон»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон». Ставка (к. 2.80) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 3 декабря 2023 года

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    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 3 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 03 Декабря 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Пять баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» по-прежнему находятся в лазарете команды: Гейб Винсент из-за травмы колена и Руи Хатимура из-за травмы лица — точне не сыграют в предстоящей игре с «Хьюстоном».

    Под вопросом участие Кэмерона Реддиша, у которого травма паха, Джарреда Вандербилта, у которого травма пятки и Джексон Хейс, у которого травма локтя.

    Все прогнозы на НБА

    В последнем матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Оклахоме» со счетом 110:133. До этого «озерники» выиграли у «Детройта» (133:107) и «Кливленда» (121:115). Также были зафиксированы поражения в играх против «Филадельфии» (94:138) и «Далласа» (101:104).

    В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 8 место, одержав 11 побед и потерпев 9 поражений.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» занимает 9 место в Западной конференции при 8 победах и 8 поражениях.

    В рамках минувшего игрового дня «Хьюстон» потерпел поражение в гостевом поединке против «Денвера» (124:134).

    В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» проиграли «Далласу» (115:121) и «Голден Стэйт» (116:121), но выиграли у «Денвера» (105:86) и «Мемфиса» (111:91).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.48, победа «Хьюстона» — 2.92.

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    Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице. Шансы соперников абсолютно равны. Победитель пары наверняка добьется минимальной виктории.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.80.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 222.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Озерники» смогут переиграть «Хьюстон»?
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