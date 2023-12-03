Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 3 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Пять баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» по-прежнему находятся в лазарете команды: Гейб Винсент из-за травмы колена и Руи Хатимура из-за травмы лица — точне не сыграют в предстоящей игре с «Хьюстоном».

Под вопросом участие Кэмерона Реддиша, у которого травма паха, Джарреда Вандербилта, у которого травма пятки и Джексон Хейс, у которого травма локтя.

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В последнем матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Оклахоме» со счетом 110:133. До этого «озерники» выиграли у «Детройта» (133:107) и «Кливленда» (121:115). Также были зафиксированы поражения в играх против «Филадельфии» (94:138) и «Далласа» (101:104).

В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 8 место, одержав 11 побед и потерпев 9 поражений.

«Хьюстон»

«Хьюстон» занимает 9 место в Западной конференции при 8 победах и 8 поражениях.

В рамках минувшего игрового дня «Хьюстон» потерпел поражение в гостевом поединке против «Денвера» (124:134).

В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» проиграли «Далласу» (115:121) и «Голден Стэйт» (116:121), но выиграли у «Денвера» (105:86) и «Мемфиса» (111:91).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.48, победа «Хьюстона» — 2.92.

Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице. Шансы соперников абсолютно равны. Победитель пары наверняка добьется минимальной виктории.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.80.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 222.5 с коэффициентом 2.03.