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    Команды устроят яркое баскетбольное шоу

    «Финикс» — «Денвер». Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Денвер»
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    «Торонто» — «Финикс»
    Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 2 декабря. Время — 06:00 по мск. «Финикс» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Финикс»

    Выигрышная серия «Финикса» из семи матчей прервалась в поединке против «Торонто» (105:112). В этом поединке отметим игру Кевина Дюранта, который стал лучшим игроком матча, набрав 30 очков.

    До этого баскетболисты Фрэнка Вогеля дважды выиграли у «Юты» (140:137, 131:128), а также были победы над «Нью-Йорком» (116:113), «Мемфисом» (110:89), «Голден Стэйт» (123:115), «Портлендом» (120:107) и «Миннесотой» (133:115).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает пятое место. В 18 матчах «солнечные» одержали 11 побед и потерпели 7 поражений.

    «Денвер»

    «Денвер» добился третьей победы над в регулярном чемпионате, обыграв «Хьюстон» (134:124). Вклад в победу команды внёс Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 32 очков, 10 подборов и 15 передач.

    В выигрышную серию «самородков» входят ещё две победы против «Лос-Анджелес Клипперс» (113:104) и «Сан-Антонио» (132:120).

    В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 2 место при 13 победах и 6 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Финикса» — 2.10, победа «Денвера» — 1.85.

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    Прогноз: В этом матче можно сыграт на результативности матча, так как баскетболисты «Финикса» и «Денвера» любят играть в открытый баскетбол.

    Ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.20.

    Альтернативный прогноз: Крупно победы одной из сторон не стоит ожидать. Победитель наверняка добьется успеха с небольшим преимуществом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

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    «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Команды устроят яркое баскетбольное шоу
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