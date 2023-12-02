Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 2 декабря. Время — 06:00 по мск. «Финикс» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Финикс»

Выигрышная серия «Финикса» из семи матчей прервалась в поединке против «Торонто» (105:112). В этом поединке отметим игру Кевина Дюранта, который стал лучшим игроком матча, набрав 30 очков.

До этого баскетболисты Фрэнка Вогеля дважды выиграли у «Юты» (140:137, 131:128), а также были победы над «Нью-Йорком» (116:113), «Мемфисом» (110:89), «Голден Стэйт» (123:115), «Портлендом» (120:107) и «Миннесотой» (133:115).

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает пятое место. В 18 матчах «солнечные» одержали 11 побед и потерпели 7 поражений.

«Денвер»

«Денвер» добился третьей победы над в регулярном чемпионате, обыграв «Хьюстон» (134:124). Вклад в победу команды внёс Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 32 очков, 10 подборов и 15 передач.

В выигрышную серию «самородков» входят ещё две победы против «Лос-Анджелес Клипперс» (113:104) и «Сан-Антонио» (132:120).

В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 2 место при 13 победах и 6 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Финикса» — 2.10, победа «Денвера» — 1.85.

Прогноз: В этом матче можно сыграт на результативности матча, так как баскетболисты «Финикса» и «Денвера» любят играть в открытый баскетбол.

Ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.20.

Альтернативный прогноз: Крупно победы одной из сторон не стоит ожидать. Победитель наверняка добьется успеха с небольшим преимуществом.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.