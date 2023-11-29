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    «Нью-Йорк» не отдаст победу сопернику?

    «Нью-Йорк» — «Шарлотт». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 ноября 2023 года

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    Баскетбол. НБА 29 Ноября 2023 года

    «Нью-Йорк»

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 6 место, одержав 9 побед и потерпев 7 поражений.

    В рамках минувшего игрового дня «никсы» уступили в матче против «Финикса» (113:116). В этом поединке стоит отметить игру Джалена Брансона, который стал лучшим игроком матча. Баскетболист набрал 35 очков, сделал 6 подборов и отдал 8 передач.

    Все прогнозы на НБА

    Три победы в пяти матчах — результат последних встреч с участием «Нью-Йорка». «Никсы» одержали вверх над «Майами» (100:98), «Шарлотт» (122:108) и «Вашингтоном» (120:99).

    «Шарлотт»

    Победная серия «Шарлотт» из двух матчей завершилась после того как «шершни» проиграли в гостях одному из лидеров Восточной конференции — «Орландо» (117:130).

    До этого баскетболисты «Хорнетс» выиграли у «Вашингтона» (117:114) и «Бостона» (121:118).

    На данный момент «Шарлотт» занимает 12 место в Восточной конференции, одержав пять побед и потерпев десять поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.18, победа «Шарлотт» — 5.86.

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    Прогноз: «Нью-Йорк» — фаворит пары, «никсы» сейчас на ходу и способны нанести поражение одному из худших клубов конференции.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-12) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Нью-Йорк» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» не отдаст победу сопернику?
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