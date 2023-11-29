Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Дата 29 ноября. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Йорк»

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 6 место, одержав 9 побед и потерпев 7 поражений.

В рамках минувшего игрового дня «никсы» уступили в матче против «Финикса» (113:116). В этом поединке стоит отметить игру Джалена Брансона, который стал лучшим игроком матча. Баскетболист набрал 35 очков, сделал 6 подборов и отдал 8 передач.

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Три победы в пяти матчах — результат последних встреч с участием «Нью-Йорка». «Никсы» одержали вверх над «Майами» (100:98), «Шарлотт» (122:108) и «Вашингтоном» (120:99).

«Шарлотт»

Победная серия «Шарлотт» из двух матчей завершилась после того как «шершни» проиграли в гостях одному из лидеров Восточной конференции — «Орландо» (117:130).

До этого баскетболисты «Хорнетс» выиграли у «Вашингтона» (117:114) и «Бостона» (121:118).

На данный момент «Шарлотт» занимает 12 место в Восточной конференции, одержав пять побед и потерпев десять поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.18, победа «Шарлотт» — 5.86.

Прогноз: «Нью-Йорк» — фаворит пары, «никсы» сейчас на ходу и способны нанести поражение одному из худших клубов конференции.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-12) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.97.