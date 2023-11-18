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    «Детройт» наконец-то прервет серию поражений?

    «Кливленд» — «Детройт». Ставка (2.14) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Кливленд» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кливленд»

    «Кливленд» имеет в своем распоряжении много довольно сильных игроков, которые способны не только выигрывать матчи, но и определять долгосрочную стратегию клуба.

    Однако пока что статистика Гарленда и Митчелла барахлит, поскольку Бикерстафф усложнил игру своего клуба.

    Некоторые матчи получаются просто шедевральными, однако в других играх не клеится буквально ничего.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Детройта» хозяева обязаны побеждать вне зависимости от внешних обстоятельств.

    «Детройт»

    «Детройт» окончательно расклеился после двух побед на старте сезона и обосновался на своем законном последнем месте в конференции.

    Казалось, что Уильямс сможет немного сдвинуть ситуацию с мертвого места, но сейчас у «Пистонз» девять поражений подряд и беспробудная тоска впереди.

    Даже возвращение некоторых травмированных игроков не помогло в последней игре против «Атланты».

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    В игре против «Кливленда» у гостевого клуба нет никаких шансов на успех, поскольку хозяева попросту не позволят им этого сделать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.22, победа «Детройта» — 5.11.

    Прогноз: Хозяева выиграют безоговорочно.

    Альтернативный прогноз: Гости хоть и проиграют разгромно, но наберут достаточное количество очков.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.14.

    Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.10.

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    «Кливленд» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» наконец-то прервет серию поражений?
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