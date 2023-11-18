«Кливленд»
«Кливленд» имеет в своем распоряжении много довольно сильных игроков, которые способны не только выигрывать матчи, но и определять долгосрочную стратегию клуба.
Однако пока что статистика Гарленда и Митчелла барахлит, поскольку Бикерстафф усложнил игру своего клуба.
Некоторые матчи получаются просто шедевральными, однако в других играх не клеится буквально ничего.
В игре против «Детройта» хозяева обязаны побеждать вне зависимости от внешних обстоятельств.
«Детройт»
«Детройт» окончательно расклеился после двух побед на старте сезона и обосновался на своем законном последнем месте в конференции.
Казалось, что Уильямс сможет немного сдвинуть ситуацию с мертвого места, но сейчас у «Пистонз» девять поражений подряд и беспробудная тоска впереди.
Даже возвращение некоторых травмированных игроков не помогло в последней игре против «Атланты».
В игре против «Кливленда» у гостевого клуба нет никаких шансов на успех, поскольку хозяева попросту не позволят им этого сделать.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.22, победа «Детройта» — 5.11.
Прогноз: Хозяева выиграют безоговорочно.
Альтернативный прогноз: Гости хоть и проиграют разгромно, но наберут достаточное количество очков.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.14.
Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.10.