В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Кливленд» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

«Кливленд» имеет в своем распоряжении много довольно сильных игроков, которые способны не только выигрывать матчи, но и определять долгосрочную стратегию клуба.

Однако пока что статистика Гарленда и Митчелла барахлит, поскольку Бикерстафф усложнил игру своего клуба.

Некоторые матчи получаются просто шедевральными, однако в других играх не клеится буквально ничего.

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В игре против «Детройта» хозяева обязаны побеждать вне зависимости от внешних обстоятельств.

«Детройт»

«Детройт» окончательно расклеился после двух побед на старте сезона и обосновался на своем законном последнем месте в конференции.

Казалось, что Уильямс сможет немного сдвинуть ситуацию с мертвого места, но сейчас у «Пистонз» девять поражений подряд и беспробудная тоска впереди.

Даже возвращение некоторых травмированных игроков не помогло в последней игре против «Атланты».

В игре против «Кливленда» у гостевого клуба нет никаких шансов на успех, поскольку хозяева попросту не позволят им этого сделать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.22, победа «Детройта» — 5.11.

Прогноз: Хозяева выиграют безоговорочно.

Альтернативный прогноз: Гости хоть и проиграют разгромно, но наберут достаточное количество очков.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.14.

Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.10.