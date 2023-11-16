Портленд. «Мода Центр». Дата — 16 ноября. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» потерпел четвертое поражение подряд и опустился на 13 место в Западной конференции. Команда в 10 матчах одержала три победы и потерпела семь поражений.

В последней игре регулярного чемпионата «Портленд» уступил на выезде «Юте» (99:115). К проигрышной серии также относятся поединки против «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116), «Сакраменто» (118:121) и «Мемфиса» (100:112).

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В лазарете «Портленда» находятся четыре игрока: у Малкольма Брогдона — мышечная травма, у Анферни Саймонса — травма пальца, у Роберта Уильямса — травма колена и у Скута Хендерсона — травма лодыжки.

«Кливленд»

«Кливленд» в Восточной конференции занимает 11 место, у команды отрицательный баланс игр: 4 победы и 6 проигрышей.

Буквально на днях баскетболисты из штата Огайо уступили в гостях «Сакраменто» (120:132). До этого были победы над «Голден Стэйт» (118:110, 115:104) и поражения от «Оклахомы» (120:128) и «Индианы» (116:121).

В Восточной конференции «Кливленд» занимает 11 место, одержав 4 победы и потерпев 6 поражений.

Под вопросом участие в матче защитника Тай Джером, форварда Исаака Окоро и Дариуса Гарленда. Баскетболисты получили травму лодыжки и колена. соответственно.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Портленда» — 5.11, победа «Кливленда» — 1.22.

Прогноз: В последнем матче с участием «Кливленда» было заброшено 252 очка. «Портленд» же завершил свой поединок на отметке в 214 баллов. Ставим на результативности матча.

Ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.25.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу крупной победы «Кливленда», так как соперник у «кавелеристов» не из грозных.

Альтернативная ставка: Фора «Кливленда» (-11) с коэффициентом 2.06.